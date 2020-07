Siamo giunti alla fine di un’altra settimana di grandi emozioni televisive ed oggi in tv ci sarà la conclusione perfetta. La prima serata si divide tra show, cinema, cultura e dibattito. Tra i grandi protagonisti di questo venerdì 17 luglio ritroviamo Carlo Conti e Paolo Mieli.

Andiamo a vedere nel dettaglio come è organizzato il palinsesto di questo ultimo giorno della settimana, sia in Rai che in Mediaset.

In Rai cinema, spettacolo e cultura

La Rai in questo venerdì di metà luglio non si fa mancare proprio niente e ne ha per tutti i gusti: per gli appassionati di cinema, gli assetati di cultura e gli amanti degli show in grande stile.

Lo spettacolo della Rai

Per tutti gli inguaribili nostalgici, che sognano uno spettacolo che li porti indietro nel tempo, I Migliori Anni, condotto da Carlo Conti è sicuramente un appuntamento imperdibile. In questa calda estate, come ogni venerdì, I Migliori dei Migliori Anni racconta gli episodi più memorabili e belli delle ultime edizione. Alle 21.25, su Rai 1, va in onda la seconda puntata del format.

Nel frattempo, alle 21.20, Paolo Mieli conduce una nuova puntata di La Grande Storia.

Protagonista di questo venerdì è la Royal Family, simbolo indelebile e secolare della cultura britannica. Si parte dai tempi delle colonie con Vittoria fino a giungere ai tempi nostri.

Il cinema su Rai 3

Si conclude il palinsesto Rai, con la programmazione di Rai 3, che si dedica al cinema thriller. Alle 21.20 sarà trasmesso il film del 2015 Desideri Proibiti. Protagonisti della pellicola sono Brooke e Jake, tra cui nasce una torbida relazione. Lei è sposata e si rivolge a lui, affascinante assicuratore, per stipulare un’assicurazione sulla vita.

L’attrazione è fatale, al punto che propone di uccidere di marito di Brook per incassare i soldi dell’assicurazione.

Venerdì su Mediaset, mix perfetto

Le tre reti Mediaset offrono 3 proposte, completamente diverse l’una dall’altra: tra attualità e dibattito, serie tv, commedia all’italiana, nessuno resta a bocca asciutta.

Le storie del venerdì

Su Canale 5 alle 21.20 vanno in onda tre episodi della seconda stagione di Manifest. La prima puntata dal titolo Nelle Pieghe del Tempo Michaela è alle prese con un caso, con l’aiuto di Ben, mentre Saanvi cerca in tutti i modi di tenere nascosta la sua ricerca, ma il maggiordomo la tiene d’occhio e sospetta qualcosa.

Tra Jared e Tamara cresce la complicità. Il secondo episodio dal titolo Volo Coordinato vede la chiesa di Adrian distrutta dall’arrivo di un gruppo di bifolchi. A seguire l’ultima puntata, Viaggio di Ritorno TJ e Olivia si rivolgono ai tarocchi per conoscere la data della loro morte.

Su Italia 1 alle 21.30 va in onda una commedia dei fratelli Vanzina, del 2009. Si tratta di Un’Estate Ai Caraibi con Gigi Proietti, Martina Stella, Enrico Brignano, Biagio Izzo, Carlo Buccirosso e Alena Seredova.

In pieno stile Vanzina si tratta di una commedia corale, dove le vite di alcuni italiani si incrociano nel paradiso di Antigua, sulla scenografia incantevole dei Caraibi.

Attualità su Rete 4

Infine, per chiudere il cerchio di questa settimana, la prima serata di Rete 4 propone Stasera Italia News. Alle 21.25 il noto talk show condotto da Veronica Gentili affronta anche in questo venerdì temi di fortissima attualità. Con l’aiuto dei suoi opinionisti Veroni toccherà un tema che fa ancora paura, la crisi economica, con il quesito che nessuno osa porsi: “È vero che il peggio ci attende in autunno?”