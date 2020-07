Comincia un nuovo caldissimo weekend estivo e anche stasera la televisione ci terrà compagnia. Oggi in tv tanti gli appuntamenti tra cui scegliere nei palinsesti Rai e Mediaset. Dal cinema al varietà con Gianni Morandi, passando per le gare di barzellette con Ezio Greggio.

Canale per canale andiamo a conoscere la programmazione di questo sabato 18 luglio.

Sabato in Rai

La Rai ha due parole chiave per la sua prima serata del sabato e sono cinema e show. Se da un lato abbiamo grandi ospiti che si alternano sul palco con Gianni Morandi, dall’altro abbiamo 2 film, uno recente e l’altro che più classico.

Thriller e commedia all’italiana

Rai 2 alle 21.45 propone atmosfere torbide con il film Incubo Biondo. La pellicola di cui è protagonista Ashley Scott, racconta di Caroline, una donna separata che comincia una relazione clandestina con James. Quando la moglie di James scoprirà tutto mediterà vendetta.

Su Rai 3 invece sarà trasmesso alle 21.25 il film che ha consacrato tanto Enrico Montesano quanto Gigi Proietti, Febbre Da Cavallo, ormai paradigma di commedia all’italiana. Il classico del 1976 racconta le (dis)avventure di Mandrake e Pomata, due scommettitori incalliti, che cercano con l’aiuto di Felice di fare un’ultima puntata.

Gianni Morandi su Rai 1

Non resta che il primo canale: la rete ammiraglia ripropone in replica Grazie a Tutti, il meglio del varietà condotto da Gianni Morandi nel 2009. Una sfilata di ospiti, un carosello di esibizioni, di cui Morandi è protagonista assoluto e coinvolgente. Da guardare e riguardare.

Le proposte di Mediaset

Il sabato sulle reti Mediaset spazia, dalla soap-opera alla comicità, passando per il cinema. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci attende questo sabato sulle reti del biscione.

Le storie del sabato sera in Mediaset

Su Rete 4, alle 21.25, è oramai fisso l’appuntamento con Una Vita. In questa puntata Ursula sorpresa in casa di Genoveva, viene accolta da Agustina dopo aver confessato di essere rimasta senza lavoro. Inoltre Ramon manderà in fumo i piani di Antonino e Lolita.

Su Italia 1, alle 21.30, sarà trasmesso il film del 2015 con Sophie Nelisse e Kathy Bates, dal titolo La Grande Gilly Hopkins. La giovane Gilly, ragazza problematica, che non ha mai conosciuto la madre, viene respinta da famiglia in famiglia.

Fino a che non si imbatte in Trotter, che non è affatto intenzionata a lasciarla andare.