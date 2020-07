Comincia una nuova settimana in tv, ma soprattutto nel Palazzo Palladini, location delle storie di Un Posto Al Sole. Mentre Viola è sempre più in crisi con Eugenio, Marina si trova tra due fuochi, quelli di Roberto e Fabrizio e Alberto dovrà scegliere tra la cosa giusta da fare e la sua incolumità.

Ma andiamo a vedere cosa accadrà nel corso delle puntate previste tra il 20 e il 25 luglio. Ecco tutte le anticipazioni che stavate cercando.

I malumori di Viola

Tra Eugenio e Viola le difficoltà diventano sempre più evidenti da affrontare.

Con esse crescono anche i malumori di Viola e per tirarla su di morale, Angela decide, in vista del suo compleanno di farle un bel regalo. Purtroppo però questo non sortirà l’effetto sperato, anzi.

Eppure nel giorno del suo compleanno Viola riceverà dalla sua famiglia la più bella dimostrazione d’affetto.

Affari difficili a Un Posto Al Sole

Roberto sembra deciso a far saltare l’accordo con i Cantieri, ma dovrà scontrarsi con Filippo. Costretta a mediare tra Roberto e Fabrizio, Marina decide di fare una proposta, forse molto rischiosa a Ferri.

Intanto Filippo deciso a combattere contro la volontà del padre cercherà l’appoggio di Serena, la quale è molto combattuta. Ma Marina, stanca di assistere a questo scontro padre-figlio interverrà proponendo l’accordo sul Chartering.

Nel frattempo la situazione si complica per Alberto, con Nicotera che preme per avere informazioni su Tregara, che ha fatto perdere le sue tracce. Alberto quindi deve prendere una decisione, rivelerà al magistrato quella che sa, mettendo a rischio la sua vita.

Patrizio si invaghisce di Clara

Quando Clara e Alberto si uniscono a un pranzo in cortile insieme ai condomini del pazzo e lì incontrano Patrizio.

A prima vista quest’ultimo resta molto affascinato da Clara, e presto glielo lascerà capire.