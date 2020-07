Valeria Marini in veste di cantante con il singolo Boom: per i fan, è già il prossimo tormentone dell’estate 2020. Che raggiunga questo traguardo di consensi o no, per la showgirl è comunque un’esperienza dalla carica “stellare”, e la novità fa già rumore a suon di ritmi latini e balletti sensuali.

Boom, il nuovo singolo di Valeria Marini

Boom, un titolo dal sapore esplosivo per il brano estivo dedicato alle donne con cui Valeria Marini porge ai fan la sua sfumatura in chiave musicale. Uscito l’11 luglio, il singolo della showgirl ha incassato il parere favorevole dei fan e, se anche non fosse un boom di consensi da restare impresso nella storia della musica, per lei è un’esperienza dalla caratura comunque “stellare”.

Il messaggio per le donne

Prodotto da Gianni Testa, testo e musica di Giacomo Eva (autore di successi come Aspetto che torni, interpretato da Francesco Renga a Sanremo) e Valeria Marini, il brano era atteso da tempo e si fa portatore di un importante messaggio contro la violenza sulle donne, in collaborazione con l’associazione “Senza veli sulla lingua”.

Il videoclip, diretto da Valerio Matteu, conta su un corpo di ballo tutto al femminile e, dietro le quinte, sulla firma del noto hair stylist Federico Fashion Style.

Sonorità dal richiamo latino e location mozzafiato fanno da cornice all’ultima fatica artistica di Valeria Marini. Fra le location anche Fontana di Trevi, e un tessuto di coreografie “stellari” firmate da Dario Lupinacci.

“La musica dà ritmo alla vita, c’è per tutti una gran voglia di rinascere. Ogni donna ha dentro sé un’energia stellare che deve imparare a tirar fuori per fare ‘boom’. Questa è una canzone dedicata a tutti ma in particolare alle donne che sanno sempre tirar fuori il meglio da ogni situazione e ciò le rende speciali e così meravigliosamente Donne Stellari“, queste le parole della showgirl, riportate da SkyTg24, a rappresentare il significato della sua canzone.

Approfondisci

Valeria Marini: “Desidero ancora un figlio”

Valeria Marini preoccupata per la madre: “Ha avuto un trauma cranico”