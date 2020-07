Teo Mammucari, con una foto equivocabile postata su Instagram, ha scatenato il caos nel mondo della cronaca rosa. Il conduttore ha condiviso sul proprio profilo una foto in cui bacia una donna bionda e, nella didascalia, annuncia le nozze con la moglie. Ma la foto è stata estrapolata da un contesto completamente diverso e questo è bastato per aprire il caso.

Lo scatto che ha scatenato il caos

Teo Mammucari, si sa, ha fatto dell’irriverenza uno dei suoi marchi di fabbrica. Il popolare conduttore Mediaset ha sempre utilizzato l’ironia e il sarcasmo come armi principali per comunicare.

Questa volta, però, il carattere scherzoso che lo contraddistingue ha creato un vero e proprio caso su Instagram. Tutto è cominciato quando Mammucari ha postato, sul proprio profilo, uno scatto che lo ritrae baciare una donna bionda. A corredo di questa fotografia, una didascalia che ha subito suscitato la curiosità di molti: “Mi sono sposato..pochi veri amici e un grande ringraziamento a Don Filippo per la sua cerimonia bellissima un abbraccio a tutti ..e finalmente posso dire da mia moglie Arianna“. Molti hanno abboccato, credendo che il conduttore fosse convolato a nozze con la compagna.

Il bacio con Anna Falchi in Piper

Dietro questa foto, però, c’è tutta un’altra storia. Quello scatto, infatti, non è altro che un’immagine ripresa da Piper, popolare fiction televisiva in cui ha recitato al fianco di numerose star, da Valeria Marini a Anna Falchi. E quella donna bionda che nella foto sta baciando con grande passione non è la moglie, bensì la stessa Anna Falchi. Lo scherzo di Teo Mammucari ha tratto in inganno numerosi seguaci, ma anche molte testate e giornali di cronaca rosa si sono trovati disorientati dalla situazione.

Dietro le quinte di questo scherzo potrebbe esserci un collega del conduttore, Gerry Scotti, che sotto il post ha rilasciato un ironico commento: “Figli maschi!!!!!!“.