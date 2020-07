Personaggio fondamentale nel programma Amici, Alessandra Celentano nel corso degli anni si è fatta apprezzare per la sua schiettezza, che le è costata anche la sua buona dose di polemiche. Dura e severa con i ballerini del programma di Maria De Filippi, questa volta Alessandra Celentano ha condiviso un post molto intimo che ha alimentato voci di un ritorno di fiamma con l’ex marito.

Chi è Angelo Trementozzi, ex marito di Alessandra Celentano

In realtà, dopo la foto condivisa dalla ballerina e prof di Amici, quel “ex” andrebbe messo tra virgolette. Sposati nel 2007, Alessandra Celentano e Angelo Trementozzi sembra siano rimasti in buoni rapporti, dopo la separazione arrivata pochi anni dopo.

Una scelta che, stando alle parole della prof rilasciate a Verissimo, sembra sia stata presa più da lui che da lei.

Laureato in Business & Economics a Roma e appassionato di Karate, si sa poco di Angelo Trementozzi: poco attivo sui social, il suo nome a livello di gossip è sempre stato legato ad Alessandra Celentano. Ora però è tornato in primo piano, tutto grazie ad una foto della ex (?) moglie.

La foto di Alessandra Celentano con l’ex marito

Sul profilo Instagram di Alessandra Celentano, infatti, è apparsa una foto che ritrae la prof sorridente e vicina proprio all’ex marito Angelo Trementozzi. Buoni rapporti, si potrebbe pensare, ma la didascalia sembra suggerire qualcosa di più: “Sembra una foto di 20 anni fa e invece no“.

Particolarmente loquaci soprattutto gli hashtag usati: che sembra suggerire come tra Alessandra Celentano e l’ex marito possa esserci stato un deciso ritorno di fiamma. D’altronde, la Celentano l’aveva detto alla Toffanin: “Mi sono sposata abbastanza grande, non mi aspettavo la separazione.

Ma allo stesso tempo sono molto fatalista, cerco di prendere il lato positivo delle cose che vanno come devono andare“. E, stando a quest’ultima foto, sembra che le cose vadano, e pure bene.

Il post di Alessandra Celentano su Instagram

