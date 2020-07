Spesso il nome di Cristiano Malgioglio finisce per fare rima con divertimento, e forse anche con trash. Dopo il Grande Fratello, il paroliere è diventato un personaggio pubblico con i fiocchi conquistando anche i più giovani soprattutto grazie a Instagram, dove si diverte molto anche con Barbara d’Urso. L’ultima “performance” di Malgioglio è un video Instagram condito da una “lotta” con le oche.

Cristiano Malgioglio e la lotta con le oche

A Malgioglio pare non sia bastato un primo round a “colpi di oca”. A mostrare i segni è proprio il paroliere che in un video pubblicato sui social fa vedere ai fan un lungo segno sul braccio.

Malgioglio non si dà per vinto e torna sulla scena del delitto armato di anguria per dare da mangiare ai volatili. La paura c’è, e si vede, ma vietato darsi per vinto. “Non pensavo che le beccate delle oche avessero suscitato su di me tanta curiosita’ ..Sono ritornato da loro per sfidarle…ma sono scappato via come un fulmine. !E pensare che amo tanto i volateli. Anzi li amavo.. Ragazzi ahi! que dolor”, scrive ironicamente su Instagram.

Cristiano Malgioglio, passione animali

Un’estate all’insegna della cura degli animali per Malgioglio. Il paroliere, infatti, ha pubblicato un nuovo video in cui si occupa, questa volta, di un cane. “Incontro un cane solitario per strada e ordino per lui delle polpette di carne“, spiega mentre nel video lo si vede dargli da mangiare. “E adesso sono felice perché ho dato da mangiare a una creatura meravigliosa“, aggiunge. I fan sembrano apprezzare in toto non solo lo spirito sempre divertente e goliardico del paroliere, ma anche la sua generosità.

