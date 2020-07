Alle anagrafe si chiama Benjamin Mascolo, ma nel mondo della musica è noto come il Benji del duo modenese Benji e Fede. Ora che la coppia si è presa un periodo di pausa, il cantante condivide su Instagram alcuni dolorosi ricordi del suo passato, accompagnati però da un positivo messaggio di incoraggiamento rivolto ai suoi fan.

Benji: in ospedale per il troppo fumo

Benji svela di esser stato ricoverato in ospedale esattamente sei anni fa, all’età di 21 anni, a causa di un serio problema di salute. “Uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare”, racconta l’icona della musica pop italiana.

A corredare il post, una fotografia che lo ritrae su un letto d’ospedale, intento a scrivere. “Non mi sono mai sentito così vicino dal perdere tutto quello che stavo inseguendo”, rivela Benji, che aveva già raccontato la sua esperienza su Naked, la biografia del duo.

Un cambio di abitudini per rinascere

Una volta uscito dall’ospedale, il suo fisico era provato dalla malattia e dal periodo di degenza.

“Pesavo 10 kg in meno, non riuscivo a camminare e parlare contemporaneamente”, racconta Benji, che ben ricorda le parole dei medici in quell’occasione: “Se smetterai di fumare recupererai una vita normale, ma dovrai comunque rinunciare all’idea di praticare sport”, riferisce su Instagram. Una condizione difficile da accettare per un ragazzo di appena 21 anni. La storia di Benji è però una favola a lieto fine in cui la determinazione gioca il ruolo della protagonista.

“Da quel giorno scattò qualcosa nella mia testa”, scrive su Instagram. “Cambiai radicalmente stile di vita, adottai abitudini sane e feci una promessa a me stesso: non avrei fumato mai più”.

Il consiglio di Benji: “Sfidate voi stessi”

Oggi Benji vede i risultati di quella promessa fatta a se stesso. Il cantante posta una foto in tenuta sportiva e dichiara orgoglioso: “Oggi ho corso 25 km (15.5 miglia) e tra poco andrò a farmi una nuotata con la mia ragazza”.

Alla faccia di chi sosteneva che non avrebbe più fatto sport. Prosegue poi con un consiglio di vita: “Sfidate voi stessi, i vostri limiti, le vostre abitudini e nessun altro, solo così raggiungerete i risultati più importanti”. A contare sono le sfide che lanciamo a noi stessi, non quelle imposte dall’esterno: “Viviamo in una società che tende a metterci continuamente in competizione, gli uni contro gli altri”, aggiunge il cantante. “Sempre a sbatterti in faccia chi è più bravo di te”. Il messaggio conclusivo di Benji è un aperto incoraggiamento: “Ascoltate la vostra testa e lottate per i vostri sogni, non c’è niente che vi farà sentire più vivi”.

Un periodo di pausa per Benji e Fede

Dopo aver sfornato hit e tormentoni per anni, Benji e Fede hanno annunciato di essersi presi una pausa dagli impegni di coppia. I due hanno specificato che non si tratta di un addio e che non vi è dietro nessuna lite. La loro ultima comparsa sulle scene era prevista per il 3 maggio all’Arena di Verona, ma il concerto è stato annullato a causa del Covid. “C’è amarezza,ma prima o poi, è una promessa, lo faremo”, hanno dichiarato al Corriere della Sera.

