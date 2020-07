Il martedì, si sa, le protagoniste assolute della serata sono le serie tv, da The Resident a Chicago P.D., passando per Squadra Speciale Cobra 11. Ma oggi in tv non mancheranno attualità con #CartaBianca e cinema con Carlo Verdone, passando per lo spettacolo con Gerry Scotti.

Vediamo ora, di canale in canale, qual è l’intera programmazione sia in Rai che in Mediaset.

Cosa abbiamo in Rai

Sulle reti Rai, dalla prima all’ultima,sono tutti appuntamenti fissi il martedì, tra serie tv e dibattito. E noi abbiamo per il pubblico affezzionato tutte le anticipazioni della serata.

Le serie del martedì in Rai

Sul primo canale, alle 21,25, torna la serie tv The Resident con ben 3 episodi, il 3, 4 e 5, della seconda stagione. La prima puntata dal titolo Questione di Tempo vede i protagonisti, Nic e Conrad alle prese con un elevatissimo e ingestibile numero di feriti, provenienti da un festival musicale, interrotto da un incidente. Nella seconda puntata, dal titolo, Il Germe, Kit e AJ si concedono una tregua per poter far fronte comune contro Bell, che fa pratica con gli strumenti medici di Julian Booth piuttosto che quelli messi a disposizione dall’ospedale.

L’ultimo episodio si intitola Incubo dal Passato: al Chestain esplode una brutta epidemia, la si credeva scatenata da una semplice influenza, che invece si rivela essere una pericolosa malattia infettiva. Ed è subito quarantena.

Su Rai 2, invece, alle 21,45 ci sono ben due episodi di Squadra Speciale Cobra 11. Nel primo episodio è carnevale e durante una festa in maschera Semir, Paul e Jenny vengono rapinati da una banda i cui membri sono travestiti da clown. Presto, indagando, verrà alla luce che dietro le maschere si nascondono 3 donne.

A seguire il secondo episodio dal titolo Amnesia.

Il martedì di Bianca Berlinguer

Alle 21,20, su Rai 3, Bianca Berlinguer condurrà il suo programma #CartaBianca, che anche questo luglio sta registrando uno share soddisfacente. Ancora una volta, anche questo venerdì, si analizza in studio con gli ospiti della serata, delle contraddizioni di questo tempo, tanto nel panorama italiano che in quello mondiale.

Le proposte di Mediaset

Il martedì in casa Mediaset, invece, cerca di accontentare tutti e soddisfare ogni esigenza: dalla voglia di cinema a quella dell’appuntamento seriale.

E non si fa mancare nemmeno un grande show di prima serata.

Le storie del martedì

Su Rete 4 alle 21,25 è cinema la parola d’ordine, con Viaggi di Nozze, dove Carlo Verdone si sdoppia, anzi si “stripla” in 3 personaggi diversi, Raniero, Giovannino e Ivano, per raccontare la vita di coppia dopo il matrimonio. Al suo fianco 3 donne: Veronica Pivetti, Claudia Gerini e Cinzia Mascoli.

Mentre su Italia 1 alle 21,30 sono previsti ben 3 episodi di Chicago P.D. In un caso di droga la dipendenza da stupefacenti di Dawson rischia di mandare tutto all’aria.

L’intervento di Voight, che arriva in suo aiuto, salverà la situazione. Nel frattempo la figlia Eva viene rapita.

Lo show dei record

Infine su Canale 5 alle 21,20 si rivivono le emozioni dello Show dei Record, condotto da Gerry Scotti, che passa in rassegno i primati certificati da Marco Frigatti, giudice ufficiale di Guinnes World Records. E così anche questo martedì è tutto, non resta che scegliere su quale canale sintonizzarsi.