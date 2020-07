Un colpo di scena alla calciomercato si potrebbe dire ma in questo caso parliamo puramente di televisione. Un acquisto quello dell’ultimo momento da parte di Sky che strappa via alla Rai uno dei programmi di punta, Pechino Express. Addio al reality show tra i più amati di sempre che tuttavia non sparirà ma muterà la sua pelle adattandosi ai nuovi standard della rete.

Addio Pechino Express, arriva su Sky Pekin Express

Un colpaccio da capogiro quello di Sky che è riuscito a mettere le mani su uno dei reality show della Rai più seguiti e amati di sempre, Pechino Express.

Ormai la notizia è ufficiale nonostante manchino gran parte dei dettagli salienti tra cui il nome del conduttore. Proprio così infatti, come dicevamo, sebbene si tratti di un addio Pechino Express continuerà ad esserci su Sky con un nuovo nome: Pekin Express.

Tutte le novità sul programma

Un colpo che ricorda lo stesso iter subito dall’allora cavallo di battaglia Rai, X-Factor, passato anche questo sui canali della Tv satellitare. I pochissimi dettagli non permettono di sapere se, insieme al format, Sky abbia deciso di conservare anche lo storico conduttore, Costantino della Gherardesca.

L’annuncio è stato dato in queste ore nel corso dell’evento Upfront che va così ad arricchire il suo palinsesto già ricolmo di programmi famosi e apprezzati quali Masterchef, 4 Ristoranti, Italia’s got Talent e X-Factor, questi ultimi ereditati sempre da Viale Mazzini.

L’incognita su Costantino della Gherardesca

Non sembrano però essere stati annunciati cambiamenti sostanziali all’interno del format che pare vedrà sempre le classiche coppie sfidarsi a colpi di km per raggiungere di volta in volta la meta indicata tra prove e ostacoli.

Non resta che attendere una nuova puntata di quello che sarà il ricco piatto proposto da Sky e sapere dunque se Costantino della Gherardesca permarrà conduttore del reality o abbandonerà, dopo oltre 5 edizioni, il timone del programma. Il “calciomercato televisivo” ancora non si è chiuso e sembra che i colpi di scena, di questi tempi, siano i più attesi.

Approfondisci

TUTTO SU PECHINO EXPRESS

Costantino della Gherardesca, nuovo programma in arrivo sulla Rai