Raffaella Carra è pronta a ritornare in televisione con A raccontare comincia tu, il programma targato Rai con al centro interviste a personaggi della musica e dello spettacolo. Stando alle anticipazioni riportate da Blogo, il programma tornerà nella primavera 2021 su Rai3 e tra i protagonisti ci sarà anche Achille Lauro.

Raffaella Carrà intervisterà Achille Lauro

Tutto pronto, o quasi, per il ritorno in televisione del caschetto biondo più famoso d’Italia. Raffaella Carrà, con il suo programma di successo A raccontare comincia tu, è pronta ad intrattenere il pubblico con la sua simpatia e la sua grinta.

Negli scorsi giorni sono stati presentati i palinsesti ufficiali della Rai e si è fatta così chiarezza su quali programmi verranno mandati in onda la prossima stagione, tra sorprese e riconferme. E proprio una delle riconferme sarà Raffaella Carrà, su cui la Rai ha voluto nuovamente puntare. La cantante, icona della musica italiana, torna con A raccontare comincia tu nella primavera 2021 su Rai3. Dopo le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni Blogo è certo della presenza, fra i protagonisti della prossima edizione, di un giovane ed eclettico artista: Achille Lauro.

Sarà lui ad affiancarsi ai già annunciati Emma Marrone, Tiziano Ferro e Mika, per un totale di 4 artisti che daranno vita a 4 puntate totali.

Due generazioni a confronto

Raffaella Carrà ha così deciso di puntare anche su Achille Lauro, il giovane cantante che si è fatto strada nel panorama musicale italiano negli ultimi anni. Doppia partecipazione al Festival di Sanremo, nel 2019 con Rolls Royce e quest’anno con Me ne frego, e carisma e personalità da vendere. Lauro non ha mai voluto nascondere il lato più eclettico e stravagante del suo estro artistico e questa volta si metterà alla prova in un programma più intimo e personale.

Si racconterà alla Carrà in un dialogo che vede contrapposte due diverse generazioni, unite però dallo stesso intento: generare emozioni ed intrattenere il pubblico con la propria visione della vita e della musica.