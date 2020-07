Una vigilia di compleanno sui generis per l’amato cantante forgiato dal talent di Maria De Filippi, Amici. Una foto particolare ha fatto capolino sulla pagina Instagram del cantante Alberto Urso che lì per lì ha fatto preoccupare tutti i suoi fan.

Alberto Urso: lo scatto con il tutore al braccio

“Provate a indovinare chi mi ha rotto il radio?“, scrive così ex abrupto sui social Alberto Urso, ex vincitore del talent di Maria De Filippi, Amici di Maria De Filippi. Il cantante, relativamente fresco anche del suo primo Festival di Sanremo a cui ha preso parte nella sezione Big con la canzone Il sole ad est, ha di fatto pubblicato una foto che lo ritrae con un vistoso tutore al braccio che ha fatto subito presumere un brutto incidente.

La domanda, venuta spontanea, è riferita alle due persone che appaiono con lui in foto: Alessandro Sakara e Martin Castrogiovanni.

Lo scatto pubblicato da Alberto Urso con l’evidente tutore al braccio dopo la rottura del radio. Fonte: Instagram

Radio rotto ma sulla causa è mistero: “Piccolo incidente“

Nonostante l’incidente, il viso di Urso è disteso e la foto è assolutamente ironica, come si può dedurre anche dalla didascalia che prosegue: “Comunque sto benissimo e domani festeggerò insieme a tutti voi il mio compleanno“.

Sul cosa sia effettivamente accaduto, c’è molto riserbo anche se si può facilmente supporre che Urso si sia fatto male nel corso di un allenamento. Ironici anche i commenti a venire, al di sotto del post, tra i quali risalta quello dell’insegnante di Amici, Rudy Zerbi: “Grazie per aver nascosto il vero colpevole… io“. Qualcuno prova a domandare cosa sia accaduto per avere più notizie, come l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Latini ma la risposta di Urso permane vaga: “Un piccolo incidente“.

I commenti alla foto di Urso da parte di Giulia Latini e Rudy Zerbi. Fonte: Instagram

