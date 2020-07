22 ottobre l’ultima foto postata da lui, 1 gennaio quella di lei: anche sui social, i segni della rottura sembrano evidenti. Parliamo di una coppia la cui notizia della separazione arriva del tutto disattesa trattandosi di Fabio Volo e Johanna Hauksdottir. La coppia, genitori di due figli, stando ai recenti gossip che mormoreggiano in giro per i corridoi, sarebbe infatti giunti insieme alla decisione di lasciarsi dopo 9 anni trascorsi insieme.

Fabio Volo e Johanna Hauksdottir: l’amore sbocciato per caso a New York

Un amore sbocciato per caso a New York, dove lei viveva e dove lo scrittore e attore italiano si trovava per girare le scene di Un giorno in più.

Un amore durato quasi 10 anni contornato da vicendevole stima venuto però ora a meno a tal punto da portare la coppia, insieme, alla conclusione di allontanarsi l’uno dall’altro. A lanciare l’indiscrezione sull’amore al capolinea tra Fabio Volo e Johanna Hauksdottir è il settimanale Chi che sembra essere in possesso di ulteriori dettagli sull’attuale vita privata dei due.

Finito l’amore Johanna vola alle Baleari con i figli

Stando al settimanale di gossip, la coppia avrebbe iniziato ad accusare il colpo verso la fine di dicembre tenendo duro durante i mesi del lockdown per giungere ora alla conclusione migliore per salvaguardare il loro rapporto, lasciarsi.

Ulteriori indizi sui social, al di là dell’assenza di fotografie insieme che non possono però essere ritenute prove autorevoli, non ce ne sono.

Johanna Hauksdottir e Fabio Volo in un vecchio scatto pubblicato sui social lo scorso ottobre. Fonte: Instagram

Voci di popolo vedrebbero l’islandese volata già lontano, precisamente in Spagna alle Baleari insieme ai due figli nati dalla relazione con Volo.

Al contrario lo scrittore sarebbe rimasto in Italia e sembra doversi già cimentare nelle vesti di un papà a distanza 2.0. Si rimane dunque in attesa di sapere se la fine (senza lieto), può considerarsi più o meno ufficiale: da ambo le parti non è pervenuta ancora alcuna spiegazione, smentita o chiarimento in merito.