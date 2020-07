Cinque bambini hanno perso la vita in un incidente stradale accaduto nei pressi di Albon, nel sud-est della Francia. A bordo dell’automobile anche tre adulti ed un altro bambino di sette anni, che sono stati ricoverati in gravi condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, il minivan avrebbe urtato un guardrail e si sarebbe ribaltato, prendendo successivamente fuoco. Ancora ignote le cause dell’incidente, con gli investigatori che non hanno escluso un possibile problema tecnico all’origine dell’incendio.

Morti cinque bambini

I cinque bambini che hanno perso la vita, tre femmine e due maschi, avevano tra i 3 e i 14 anni.

Stavano viaggiando con i genitori e la zia sull’autostrada A7, l’autoroute du Soleil, in quel momento piena di vacanzieri: “La polizia sta attualmente lavorando per determinare le esatte circostanze dell’incidente – ha spiegato il prefetto Hugues Moutouh all’emittente televisiva francese LCI – In questo momento, stando a quanto emerge dai video di sorveglianza, sembra che un problema meccanico abbia causato un principio di incendio nell’abitacolo, costringendo il conducente a spostasi sulla corsia di emergenza”.

La dinamica dell’incidente

Cosa sia accaduto negli istanti successi non è ancora chiaro, ma la vettura si sarebbe ribaltata finendo in un campo.

Dalle immagini del minivan, completamente carbonizzato, si capisce la portata di questo incidente, che non ha lasciato scampo ai cinque bambini e ha ridotto in fin di vita altre tre persone. D’accordo con l’ipotesi del problema tecnico anche Philippe Bécheras, sindaco di Albon: “Si vedeva il fumo fuoriuscire dal veicolo in corsa, che ha iniziato a prendere fuoco – ha dichiarato a LCI – Il padre ha quindi cercato di rallentare e di passare sulla corsia di emergenza, ma le cose non sono andate come avrebbero dovuto”.

Il cordoglio di Macron

La tragedia ha profondamente commosso l’opinione pubblica francese e lo stesso presidente Emmanuel Macron ha voluto far sentire la propria vicinanza ai familiari: “Alcuni bambini hanno perso la vita questa sera in un terribile incidente stradale – ha scritto su Twitter – Condivido l’immenso dolore dei parenti delle vittime. Il mio pensiero va anche ai feriti e a tutti coloro che si sono mobilitati al loro fianco”.

Approfondisci

Foggia, terribile schianto tra due auto: tra le vittime una bambina

Incidente a Jesolo, morti 4 ragazzi: condannato il pirata della strada