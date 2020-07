Alla fine di lunghissime maratone televisive ci sono mesi di puro relax a bordo piscina per Barbara d’Urso. La regina della televisione che si può dire stia più in video che a casa, si gode le sue meritate vacanze tra luoghi da sogno, piscine e gommoni a forma di unicorno. Un’estate calda per Lady Cologno che, con un fisico da far invidia ad una 16enne, osa anche un topless da sogno.

Sole, cuore e amore per Barbara d’Urso

“Troppo caldo“, a tal punto da toglier via quasi tutto. L’estate calda di Barbara d’Urso ha avuto inizio e passo dopo passo testimonia tutto il suo relax sui social dove permane seguitissima esattamente come in televisione.

Vacanze bagnate per la conduttrice che dopo mesi e mesi trascorsi in quel di Milano si gode ora tutte le rive del mare col sorriso e, ovviamente, con il cuore!

Un topless da fare invidia alle ventenni

Di giorno in giorno Barbara d’Urso pubblica il resoconto visivo delle sue ferie in spiaggia tra aperitivi al tramonto, vestiti di pizzo bianco e costumi anche se… non sempre il costume c’è!

Non più di qualche giorno fa infatti l’amata conduttrice ha pubblicato una foto che in men che non si dica ha collezionato oltre 38mila like su Instagram.

Il topless da urlo di Barbara d’Urso. Fonte: Instagram

A farle da contorno uno scenario da sogno, una bellissima piscina dalle dimensioni non indifferenti nel cuore di quella che sembra essere una pianura toscana sebbene non ci siano prove di questo. Quello che però ovviamente salta agli occhi è il fisico della conduttrice che sebbene sulla carta gli anni siano 60, a vederla potrebbe sembrare poco più che ventenne.

Sdraiata in modalità “sirenetta”, baciata dal sole e per di più in topless, e che inviabile topless!

Leoni da tastiera alle prese con l’invidia?

I commenti tuttavia, si dividono e non mancano puntuali i leoni da tastiera. Per ogni “Bellissima“, non manca purtroppo una cattiveria espressa con parole che possono ferire e turbare. “Se avessi una mamma come te mi vergognerei“, le scrive un utente mentre tanti altri avanzano disparate ipotesi sulla qualità della fotografia dando per certo sia costruita ad arte, per qualcuno photoshoppata e, per gli amanti del complotto, falsa a tal punto da non essere nemmeno la stessa d’Urso in foto.

