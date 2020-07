Piccola disavventura estiva per Gerry Scotti. Non ci sono molti dettagli su quanto accaduto, almeno per ora, ma a svelare l’infortunio del conduttore ci ha pensato Belen Rodriguez. I due, infatti, sono insieme per le riprese di Tu si que vales che vedremo presto in tv. Il video, intanto, sta facendo il video della rete e i fan si chiedono cosa ci sia dietro le stampelle dello “zio Gerry”.

Gerry Scotti con le stampelle in un video

Belen ha pubblicato una serie di storie su Instagram sul dietro le quinte di Tu si que Vales.

Sullo schermo passano amici, truccatori, lavoratori della tv e anche Sabrina Ferilli. Ad un certo punto appare anche il conduttore Gerry Scotti che si tiene in piedi grazie a due stampelle, alla gamba destra un vistoso tutore. I due ridono e scherzano e il conduttore non sembra aver perso nemmeno un pochino del suo solito buonumore. “Gerry fai un saluto a tutti“, lo chiama Belen. Il conduttore sorride e alzando le stampelle dice: “Ciao, mi raccomando… in gamba eh!“, scatenando le risate dei presenti.

Tu si que vales torna a settembre

“La giuria più pazza della tv vi aspetta per una nuova ed emozionante stagione“, scrivono su Instagram con un video di presentazione del programma.

Squadra che vince non si cambia e infatti a settembre ritroveremo Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli come giuria del programma. Alla conduzione del programma sempre lo stesso trio: la stessa Belen Rodriguez, come si vede dalle immagini su Instagram, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

