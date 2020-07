Un nuovo fine settimana sta per cominciare con tanti imperdibili appuntamenti televisivi. Oggi in tv si canta e si ricordano grandi artisti con Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, padroni di casa per Una Storia Da Cantare. Non mancheranno i cult di una generazione, come I Goonies, o i classici del cinema come Per Un Pugno Di Dollari, ma nemmeno le risate con La Sai L’Ultima.

Insomma questo sabato 25 luglio è ricco di emozioni. Scopriamo insieme la programmazione della prima serata sia su Mediaset che Rai.

Il sabato in Rai

Il sabato in Rai è variegato, dallo show al thriller, passando per i film che hanno fatto la storia.

Ecco di seguito il palinsesto.

La canzone d’autore

In replica, a partire da questo sabato, il format condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, dall’Auditorium della sede Rai. Di puntata puntata si punteranno i riflettori sulla storia e sulla discografia di grandi cantautori italiani.

Una Storia Da Cantare torna alle 21.25 su Rai 1 con Fabrizio De Andrè. Persone e artisti che lo hanno conosciuto come Dori Ghezzi e la PFM lo ricordano nelle esperienze condivise e ne fanno dono alle vecchie e alle nuove generazioni.

Il cinema in Rai

Su Rai 2 alle 21.45 va in onda il thriller del 2016, dal titolo Assediati In Casa. 3 ladri si introducono nell’appartamento di Chloe, lei e il figliastro riescono a mettersi in contatto con uno specialista di sistemi di sicurezza ma, presto i banditi mettono a rischio la connessione.

Su Rai 3, infine, alle 21.25 un grande classico del 1964 che ha fatto la storia del cinema, Per Un Pugno Di Dollari.

Prima della trilogia western di Sergio Leone, è tra quelle che hanno contribuito ad edificare il mito di Clint Eastwood, che qui interpreta un pistolero forestiero, giunto in città dove gli equilibri sono precari tra due famiglie, i Rojo messicani e i Baxter americani, che si contendo il traffico di armi e liquori nella zona.

Il sabato in Mediaset

Dal versante Mediaset un grande varietà di proposte, dalla soap opera, al cinema, passando per l’intrattenimento. Ecco qui tutta la programmazione.

I classiconi

Su Canale 5, alle 21.30 va in onda un classicone della tv italiana, La Sai L’Ultima?

Condotto da Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, che guidano la gara tra le 3 squadre di barzellettieri più bravi d’Italia, che si sfidano fino all’ultima risata.

Invece su Italia 1, alle 21.30 è un altro classico, ma del cinema. Va in onda, infatti, il cult di una generazione firmato Richard Donner e datato 1985, I Goonies, con Sean Astin e un giovanissimo Josh Brolin. Micky e i suoi amici trovano nella soffitta di casa la mappa in cui è nascosto un antico galeone pirata. La combriccola, decisa a salvare il proprio quartiere dalla minaccia di alcuni imprenditori immobiliari, partono alla volta del galeone e del tesoro del temutissimo e leggendario corsaro Willy L’Orbo.

L’appuntamento con la soap

Su Rete 4, inoltre, non poteva mancare l’atteso appuntamento con la soap Una Vita, in onda alle 21.25. Stavolta Cinta, rimasta ad Acacias dopo la partenza di Belita e Jose per l’Argentina, chiede a Emilio di ufficializzare il loro amore, ma lui non si sente pronto, preoccupato dalla reazione dei Dominguez, che sognano per la figlia un altro partito.