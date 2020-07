Una nuova settimana volge al termine, ma prima che cominci il weekend oggi in tv ci sono gli ultimi appuntamenti del venerdì. Tra i grandi protagonisti c’è Carlo Conti con il meglio di uno dei suoi show simbolo, ma anche Paolo Mieli e Veronica Gentili. Non ci facciamo mancare le seri tv né il cinema.

Insomma il palinsesto è bello ricco, quindi andiamo a scoprirlo canale per canale, con la programmazione di venerdì 24 luglio.

Cosa accade sulla Rai

Show, cinema e approfondimenti, tutto questo è il venerdì sera in casa Rai.

Di seguito tutte le anticipazioni della serata.

Spettacolo e cultura

Su Rai 1 alle 21.15, arriva il terzo appuntamento con le repliche dei momenti più memorabili di I Migliori Anni. Al timone ovviamente Carlo Conti, che con I Migliori dei Migliori Anni ci regala un tuffo nel passato, immersi in una languida atmosfera nostalgica.

Su Rai 3, invece Roberto Mieli e La Grande Storia ci racconta le verità storiche che per anni sono rimaste sepolte, come il silenzio sul disastro di Chernobyl, passando alle cause della pandemia di spagnola ai tempi della prima guerra mondiale.

Il cinema su Rai 2

Per quanto riguarda Rai 2, invece alle 21.20, manda in onda il film Desideri Proibiti. Una prima visione tv che racconta la storia di Brook e Jake, tra cui nasce una torbida relazione. Lei è sposata e si rivolge a lui, affascinante assicuratore, per stipulare un’assicurazione sulla vita.

L’attrazione è fatale, al punto che propone di uccidere di marito di Brook per incassare i soldi dell’assicurazione.

Il venerdì di Mediaset

Mediaset non rinuncia al dibattito sul finire della settimana, ma ritornano gli appuntamenti anche con Manifest, serie tv, e il cinema, che questa volta vede tra i protagonisti Massimo Boldi.

Le storie di Mediaset

Su Italia 1 alle 21.20 vanno in onda 3 episodi di Manifest, dalla sua seconda stagione. Su Italia 1 alle 21.30, invece abbiamo il film Matrimonio Al Sud del 2015, con un cast stellare da Massimo Boldi a Biagio Izzo. Il lombardo Lorenzo deve accettare il fatto che il figlio ha chiesto la mano alla figlia di un pizzaiolo del Sud, per lui l’inizio di un incubo.

Su Canale 5 invece vanno in onda alle 21.20 3 puntate di Manifest. La prima puntata Uscita d’Emergenza. La chiamata che riguarda l’aereo schiantato manda tutti in confusione. Intanto Ben e Adrian discutono, mentre Michaela vuole sapere da Zeke delle pillole trovate, ma lui asserisce di non saperne nulla.

Il dibattito su Rete 4

Veronica Genitli è su Rete 4 a partire dalle 21.25, per il suo consueto appuntamento estivo con il dibattito e l’attualità. Con gli ospiti e gli opinionisti di Stasera Italia in studio si parlerà di della situazione socio-economica post Covid-19.