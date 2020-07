Anche questa settimana la soap Un Posto Al Sole ci riserva tanti sviluppi e risvolti inattesi, come le tanto attese e sospirate nozze tra Guido e Mariella, dove ogni ostacolo sembrava superato, e invece proprio a un passo dall’altare un nuovo colpo di scena sconvolge la situazione.



Frattanto proseguono le ricerche di Tregara, così come le tensioni tra Ferri e Fabrizio, che vedono Marina tra il martello e l’incudine. Inoltre, mentre Eugenio e Viola sembrano sempre più distanti Filippo e Serena hanno il loro confronto. Ed infine, Alberto, ancora alle strette, cerca un punto debole in Nicotera e scoppiano le tensioni tra Rossella e Silvia, cosa che porterà la madre ad una lunga riflessione.

Marina, ancora tra Ferri e Fabrizio

Il futuro di Marina ai cantieri e sempre più incerto e lei stessa sempre più confusa sul da farsi: accettare l’invito di Fabrizio o dar retta a Ferri? L’impasse va avanti fino a quando Roberto decide di affrontare Marina, un confronto pieno di risvolti inaspettati e spiazzanti.

Scoppiate la tensione con Roberto, Marina sembra decisa ad andare per la sua strada.

Filippo e Serena, Eugenio e Viola

Filippo si trova ad un bivio, messo in crisi dal discorso di suo padre e proprio per questo, più sincero che mai, avrà un confronto con Serena in cui metterà a nudo non solo le problematiche legate alle strategie da adottare per il futuro della società.

Questo stesso confronto non impedirà a Serena di allontanarsi da lui.

Nel frattempo Eugenio che pone come sua prima priorità il lavoro, appare agli occhi di Viola sempre più assente e distante. La cosa sembra creare tra loro un vero divario.

Più avanti Eugenio cederà ad un confronto con Susanna. Insomma le dinamiche relazionali si fanno sempre più complicate ad Un Posto Al Sole che anche questa settimana andrà in onda dal lunedì al venerdì, alle 20.45 su Rai 3.