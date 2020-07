Si chiama Amou Haji ed è riconosciuto come l’uomo più sporco del mondo. Oltre a non lavarsi da anni e ad essere ricoperto di sporcizia e nonostante beva acqua stagnante, mangi carne marcia e fumi parecchio, la sua salute sarebbe ottima.

Amou Haji: odia l’acqua, il sapone e mangia cibo marcio

Amou Haji, ha raggiunto un primato davvero poco invidiabile, infatti non si lava dal 1954, ben più di 60 anni. La sua incredibile vicenda è diventata famosa grazie alle immagini diffuse dall’agenzia di stampa della Repubblica Islamica (IRNA). L’uomo, celebre ormai da molti anni, è un eremita che stando alle fonti estere vive in Iran, nel villaggio di Dezhgah nel distretto Dehram della provincia di Fars.

Vivrebbe in modo piuttosto semplice, con pochi oggetti e a fare specie è il suo volto dal colorito marroncino, ricoperto dalla sporcizia.

Stando alle notizie che circolano su di lui, oltre a odiare l’acqua ed il sapone e a “tagliarsi” i capelli bruciandoli con una fiamma, Haji non apprezzerebbe il cibo fresco e l’acqua potabile: beve l’acqua presa da una cisterna di petrolio arrugginita ed il suo piatto preferito è la carne di istrice marcia.

Nonostante questo, godrebbe di una salute di ferro.

Foto di Amou Haji condivise su Twitter

Il perché di una vita da eremita

La scelta così estrema di Haji sarebbe stata causata da una gioventù difficile ma l’uomo non avrebbe mai voluto raccontare a nessuno le sue disavventure. Gli abitanti del villaggio vicino, che gli sono molto affezionati, hanno realizzato una baracca di mattoni per lui ma Haji si reca a dormire all’interno solo in caso di pioggia e si ripara la testa dal freddo con un elmetto.

La popolazione accanto lo chiama Amou Haji che nella loro lingua significa “anziano gentile“.

L’unico vizio dell’uomo più sporco del mondo: fumare la pipa

Uomo solitario e lontano dal progresso, riferiscono le fonti estere, ogni tanto si sdraia all’interno di buche nella terra scavate da lui stesso per sentirsi parte della natura. Una tecnica per essere in armonia con il mondo che lo circonda ma non è esente da qualche vizio. Infatti, Haji fumerebbe una pipa ma con un tabacco speciale fatto con escrementi di animali. Nel caso qualcuno gli offra un pacchetto di sigarette è solito fumarne 5 insieme, come testimoniano le foto condivise dall’agenzia IRNA.

