Ritornano i grandi appuntamenti a chiusura della settimana, dalla serie tv Non Dirlo Al Mio Capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, al documentario Freedom Olte Il Confine. Ma la prima serata del lunedì è tanto altro, soprattutto cinema.

Andiamo a vedere oggi in tv cosa propongono i palinsesti dei colossi Rai e Mediaset. Ecco canale per canale tutta la programmazione.

Gli appuntamenti Rai

La domenica, mamma Rai propone tutti appuntamenti fissi, che spaziano dalle fiction italiane, alle serie d’oltreoceano, passando per il fortunato formata di Raffaella Carrà.

Le storie della domenica

Su Rai 1, alle 21.25, tornano le vicende del rampante avvocato Enrico, interpretato da Lino Guanciale, con Non Dirlo Al Mio Capo, con ben 2 puntate.

La prima si intitola Di Chi È La Colpa e vede 2 donne, di cui una sembra essere una vecchia conoscenza di Enrico, giungere allo studio. Loro sono Sara e Nina e raccontano a Enrico che nella loro agenzia ci sono state 3 morti sospette. Il secondo episodio si intitola Genitori e Figli, in cui Enrico, affiancato da Lisa, si occuperà del caso di Gloria, una madre che vuole vederci chiaro nella morte del figlio, caduto da un albero durante una gita, dopo uno scontro con un suo compagno di classe.

Su Rai 2 alle 22.00 è invece il turno della serie tv FBI, con ben 3 episodi della prima stagione. Il primo di questi, dal titolo Invisibile, vede Maggie e Oa impegnati a ritrovare la figlia di un ricco editore, che sembra essere stata rapita. I sequestratori si rivelano essere giovanissimi, due liceali e il caso si complica. Il secondo episodio si intitola Il Killer Alpha, in cui Maggie e Oa sono sulle tracce di un serial killer le cui vittime sono tutte giovani donne.

Ma il sindaco ostacola le indagini.

Raffa su Rai 3

Su Rai 3, per concludere, alle 21.20 torna, con il secondo appuntamento delle repliche di A Raccontare Comincia Tu, la grande Raffaella Carrà che di settimana in settimana sceglie un artista che si racconti senza inibizioni, accompagnandolo in luoghi iconici della sua vita.

Cinema e cultura su Mediaset

Mediaset la domenica punta sul grande cinema, con due titoli interessanti, il drammatico Lion – La Strada Verso Casa, e la commedia Tutti Pazzi Per L’Oro.

Ma non manca la curiosità e l’informazione, che ci aspettano puntuali su Rete 4. Ma vediamo tutta la programmazione per intero.

Roberto Giacobbo e la domenica di Rete 4

Su Rete 4 alle 21.25 torna Roberto Giacobbo con il meglio dei viaggi di Freedom Oltre Il Confine. Da quando sono cominciate le repliche siamo ormai al quinto appuntamento, e stavolta faremo tappa in Egitto, a scoprire il magnifico obelisco di Assuan, per poi tornare in Italia, a Roma, sull’Altare della Patria, lì dove termina l’eroico viaggio del Milite Ignoto.

Il cinema con Mediaset

Poi abbiamo il cinema che Mediaset ci propone sia su Italia 1, che su Canale 5.

Su Canale 5, alle 21.20 va in onda Lion La Strada Verso Casa, un film del 2016 con Dev Patel, Nicole Kidman e Rooney Mara. La pellicola, firmata da Garth Davis, racconta di Saroo, un giovane di 25 anni di origini indaine ma cresciuto da una coppia australiana, decide di affrontare il viaggio della vita. Con l’aiuto di Google Earth e basandosi sui suoi ricordi di bambino cerca il suo villaggio d’origine. Saroo, infatti, salito sul treno sbagliato da piccolo, si è perso nella grande Calcutta, prima di essere salvato dalle autorità e adottato da Sue e John.

Su Italia , alle 21.20, va in onda un mix di commedia, azione e avventura, dal titolo Tutti Pazzi Per l’Oro. Il film del 2008, vede tra i protagonisti Mattew McConaughey e Kate Hudson, rispettivamente nei panni di Ben e Tess. Lui, cacciatore di tesori è ossessionato da un misterioso forziere. La disperata ricerca lo allontana sempre di più dalla moglie, ma quando scoprirà la posizione esatta della reliquia allora chiederà il suo aiuto, ormai compagna di un ricco possidente di yacht.