Dopo un fine settimana caratterizzato da qualche instabilità su alcuni settori del nostro Paese, l’ultima settimana di luglio vedrà un drastico cambio di tendenze.

Secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un’ondata di caldo intensa su diverse parti dell’Italia con picchi anche intorno ai 40° in alcuni regioni.

Torna il caldo intenso fino a fine luglio

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 27 luglio, la rimonta anticiclonica porterà bel tempo con giornate soleggiate in tutto il Paese. Nel corso della settimana le temperature massime potrebbero toccare picchi di 36/38° nella Pianura Padana, con fenomeni di caldo afoso.

Picchi di 40° potrebbero invece essere registrati verso il fine settimana, soprattutto in regioni come Toscana, Umbria e Lazio, ma anche in Sicilia e Sardegna.

Nuova instabilità in arrivo ad agosto?

Nei primi giorni del prossimo mese di agosto, invece, potrebbe avvenire una prima tregua al caldo intenso. Infatti secondo le ultime previsioni, a partire dal 2 agosto una perturbazione potrebbe coinvolgere il Centro-Nord, con fenomeni temporaleschi e abbassamento delle temperature. Il Sud del Paese dovrebbe invece essere risparmiato dal maltempo.

Visto che si tratta ancora di previsioni a lungo termine, non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti sulle prime giornate del mese di agosto.

Guarda il video

Fonte: www.centrometeoitaliano.it