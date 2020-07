Un “amore” ritrovato quello tra Al Bano Carrisi e Romina Power, almeno sul palco se non nella vita privata. I cantanti infatti, il 26 luglio, hanno “festeggiato” i loro 50 anni di matrimonio o almeno, quello che sarebbe stato il loro anniversario se le loro vite amorose non avessero preso due strade diverse. Il ricordo di Romina Power, in un giorno così importante, va al momento dell’incontro con il cantante di Cellino San Marco e spende per lui parole amorevoli di stima e profondo affetto.

Romina Power: il ricordo nel giorno dell’anniversario

“La musica è eterna“, chiosa Romina Power in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, spiegando come il legame con il cantante Al Bano possa definirsi anche per questo praticamente indissolubile.

“Quando avremo lasciato i nostri corpi, le canzoni rimarranno“, aggiunge sempre Romina Power evidenziando un rapporto che sebbene sia mutato nel tempo, permane per lei importantissimo e imperituro.

“Se non lo avessi incontrato avrei continuato a recitare“

“Non siamo ‘Albano e Romina’. Se non avessi incontrato Albano probabilmente avrei continuato a recitare e non avrei intrapreso in pieno la carriera di cantante“, ammette Romina Power evidenziando l’importanza giocata dal cantante nella sua vita e quanto questa abbia inciso.

Una presenza importante quella di Al Bano nella sua vita che, presa per mano, l’ha accompagnata lungo quella strada che l’ha portata ad essere la donna che è oggi: “Incontrare a 16 anni qualcuno che si occupa di te, condivide le stesse passioni, ti fa compagnia, ti manda fiori, compone canzoni per te, è veramente bello“.

Tra i tanti meriti che la Power attribuisce ad Al Bano anche quello di averle insegnato a superare una sua grande paura, la timidezza: “Ero di un’insicurezza spaventosa.

Ho assorbito e fatta ma la sua disinvoltura – ha confessato la Power – E penso di aver alleggerito la sua tendenza al melodramma“.

