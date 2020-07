Paolo Bonolis si gode le vacanze insieme alla famiglia, tutto immortalato dalla moglie, Sonia Bruganelli, sempre molto attiva sui social. Il conduttore si sta godendo una pausa dalla televisione, mentre i fan l’hanno visto ancora di recente con le repliche di Avanti un altro e Ciao Darwin.

Paolo Bonolis con le figlie

I fan lo vedono sempre in televisione, con la battuta pronta, ma anche serio se serve, ma ora grazie alla moglie Sonia Bruganelli mostra un Paolo Bonolis più intimo, quello che si dedica alla famiglia e alle figlie. La foto condivisa sui social ha fatto il pieno di like e commenti di apprezzamento.

Nell’immagine si vede Paolo Bonolis in piscina insieme a due figlie, mentre sorride dolce e divertito. L’amore nello sguardo dei 3 è evidente. Non solo l’amore però di chi c’è nella foto, ma è evidente ancora di più l’amore di chi scatta la foto. La Bruganelli posta la foto aggiungendo una dolce citazione in didascalia: “Un buon padre lascerà la sua impronta su sua figlia per il resto della sua vita“.

Sonia Bruganelli difende il marito

Solo lo scorso giugno Sonia Bruganelli in un’intervista si schierava contro la messa in onda delle repliche di Ciao Darwin su Canale 5.

A Giornalettismo, aveva spiegato: “Il punto è questo: l’azienda ha un programma “senza tempo” che funziona e lo manda in onda. Amen. Così però non preservi una tua risorsa, forse tra le più importanti, perché lo sovraesponi. Non è corretto a mio avviso“. Una strenua difesa del marito insomma, e della sua esposizione a cui è ricorsa Mediaset dopo il blocco dei programmi a causa del coronavirus. La moglie del conduttore ha anche elogiato Ciao Darwin: “È un format visionario nato nel 1997.

E ai tempi fu proprio Maurizio Costanzo, direttore di rete, che ha spinto per mandarlo in onda. Era l’anno in cui lavoravo in redazione, Paolo l’ho conosciuto in quell’anno, era moderno, avanti. Per argomenti e tematiche“.