L’estate porta sempre con sé sempre un mare di novità, tra queste è compresa la nuova avventura di Alessandro Di Battista. Il ribelle del MoVimento 5 stelle non è nuovo al lanciarsi in sempre nuove avventure, quindi ci sarà poco da stupirsi per questo cambiamento. Il “Dibba” è stato beccato a Lido Riccio, in Abruzzo, dove serve cocktail a un passo dalla spiaggia, lavora infatti con il cugino che gestisce un bar in un hotel del luogo.

La nuova vita di Di Battista

L’ex deputato del MoVimento 5 Stelle cambia di nuovo rotta.

Questa volta il suo peregrinare è arrivato sulle spiagge dell’Adriatico, dove il Corriere della Sera lo ha trovato a vendere cocktail in aiuto al cugino che gestisce un bar in un hotel. Del resto dall’eterno ribelle grillino c’era da aspettarselo, la sua ennesima avventura stupisce poco chi è abituato a seguire Dibba in giro per il mondo. Del resto Alessandro e Sahra Lahouasnia, sua moglie, hanno deciso di avere il secondo figlio a Pescara, quindi ora tocca aspettare.

Alessandro Di Battista di nuovo papà

L’annuncio risale solo allo scorso marzo, quando l’Italia era nel pieno della pandemia da coronavirus.

Alessandro Di Battista aveva annunciato che presto sarebbe diventato di nuovo papà. Una bella notizia per la coppia che ha già un altro figlio, il piccolo Andrea, nato nel 2017. Per Alessandro Di Battista e Sahra Lahouasnia sarebbe in arrivo un altro maschietto. I due hanno dato l’annuncio tramite social, come ormai spesso accade: “Piccolo fagiolino, tuo fratello maggiore ti ama già tantissimo. Ops we did it again!”, hanno scritto su Instagram. Andrea per ora si gode la solitudine della condizione di figlio unico giocando sulla sabbia mentre il padre si lancia nella sua nuova avventura dietro al bancone, presto per entrambi ci sarà da vivere l’avventura di una nuova nascita e di un nuovo fratellino.

