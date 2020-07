Al Paradiso delle Signore sono in cerca di una nuova Venere. Ma non è questa l’unica novità: mentre Gabriella si prepara a partire per Parigi, Umberto entra nel comitato Expo di Torino.

La settimana è lunga e le emozioni sono tante, quindi andiamo per ordine e vediamo quali sono le anticipazioni da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto. Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni su Rai 1 alle 15.40.

Una nuova Venere al Paradiso delle Signore

Il compito di esaminare e selezionare le candidate per il nuovo posto di Venere al Paradiso delle Signore viene affidato a Dora.

La ricerca però sembra tutt’altro che facile. Al termine dei colloqui nessuna delle aspiranti Veneri è riuscita a convincere Clelia. Tuttavia, una di loro emerge dal gruppo per la sua intraprendenza e sicurezza. Si tratta di Laura Parisi. È a lei che alla fine Vittorio decide di dare una chance e le offre una settimana di prova.

Si va a Parigi!

Il Paradiso riceve una telefonata da Parigi: si tratta di Defois che vuole invitare Gabriella a presentare la sua collezione nella capitale francese.

A questo punto Marta coglie la palla al balzo e si propone di accompagnarla. La Guarnieri ha intenzione infatti di sfruttare il viaggio a Parigi per consultare un medico luminare esperto di fertilità.

Marta sta organizzando il suo viaggio a Parigi, ovviamente mente anche al marito sul vero motivo che la spinge a partire. Ma quando la Rossi scoprirà dalla Pellegrini quali sono le intenzioni della Guarnieri la preoccupazione di Gabriella, già in ansia per il viaggio, aumenta. Sarà Vittorio a convincere Marta a non partire.

Così alla fine Gabriella si ritroverà a Parigi da sola, ma non sa che lì l’attende una sorpresa: Cosimo.

L’Expo di Torino

Nel frattempo, come detto, grazie all’intervento di Ravasi, Umberto è riuscito ad entrare nel comitato dell’Expo e lo stesso Ravasi gli proporrà di fare le sue veci e tenere un discorso a Roma. Umberto chiedere aiuto a Federico per scrivere il discorso, e quest’ultimo, seguendo i consigli della madre, nasconderà la cosa a Luciano. L’evento di Roma è molto importante, infatti in quell’occasione il Presidente della Repubblica annuncerà l’inaugurazione dell’Expo di Torino.

Presto Luciano, venuto a conoscenza dei fatti, rassicurerà Federico, dicendosi contento del suo aiuto ad Umberto. Ma quando Umberto si congratulerà con Federico per il suo discorso, Luciano guardando la scena da lontano non sembrerà del tutto soddisfatto. Nel frattempo Ravasi cerca di accelerare le nozze con Adelaide per essere al più presto salvo da ogni minaccia.