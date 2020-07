Finisce anche questo weekend, ma la consolazione sono sicuramente gli appuntamenti fissi che troviamo oggi in tv. Da Non Dirlo Al Mio Capo, alle interviste di Raffaella Carrà, che sono tra gli appuntamenti fissi della domenica.

Non mancherà il cinema, con titoli che soddisfano tutte le esigenze. Ma andiamo a vedere canale per canale il programma della serata.

La domenica in Rai

Gli spettatori di casa Rai già sanno cosa aspettarsi in questa torrida domenica di agosto, tra fiction, serie tv e format di successo. Conosciamo, però, nel dettaglio tutte le anticipazioni.

Le storie della domenica

Su Rai 1, alle 21.25 vanno in onda altri 2 episodi della seconda stagione di Non Dirlo Al Mio Capo, fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Nella prima puntata, dal titolo Ragioni e Sentiment, Lisa scoprirà che Diego, giunto a Napoli per seguire un caso, è un avvocato e vecchio amico di Enrico e Nina. A seguire l’episodio Una Pietosa Bugia, in cui Enrico smonta le illusioni che Lisa nutre nei confronti di Diego raccontandole che è un gran Casanova.

Su Rai 2, a partire dalle 22.00, invece, 2 puntate della serie tv FBI.

La prima intitolata Most Wanted, da cui nascerà lo spin-off FBI: Most Wanted, in cui Maggie e OA sono impegnati nell’unità FBI che si occupa di fuggiaschi e sono sulle tracce di un uomo che ha trucidato la famiglia. Nella seconda, dal titolo Conflitto d’Interesse, l’FBI è sulle tracce degli assassini di un diplomatico che è stato una pedina nelle mani di trafficanti di droga.

La domenica con la Carrà

C’è poi Raffaella Carrà su Rai 3 con A Raccontare Comincia Tu.

Ogni domenica la conduttrice viene letteralmente condotta da un grande artista italiano tra le strade della sua vita e della sua carriera. Questa settimana, alle 21.20, è il turno di Riccardo Muti, che racconta la sua storia tra successi e la direzione ventennale della Scala di Milano.

La domenica in Mediaset

Mediaset punta sul cinema, tra classici, avventura e dramma, non resta che da scegliere. Vediamo ora canale per canale la programmazione.

Forrest Gump, un grande classico anni ’90

Su Canale 5 va in onda alle 21.25 una pietra miliare del cinema, che reca la firma di Robert Zemeckis, Forrest Gump.

La pellicola del 1994 racconta la storia di Forrest un bambino con problemi di sviluppo cognitivo, ma dalla vita intensa e piena. Nonostante le difficoltà e le differenze, la sua grande forza di volontà e il suo grande cuore, Forrest riesce a prendere il meglio da tutto ciò che il mondo attorno gli offre, arrivando a fare grandi cose e a presenziare ad eventi importanti.

Dramma o avventura?

Su Canale 5 alle 21.21 va in onda Fiore del Deserto. Un film del 2009 che racconta la vera storia di Waris Dirie, dalle origini nomadi, nata in un villaggio della Somalia, da top model ad ambasciatrice dell’ONU per i diritti delle donne, fino a diventare icona della lotta alla pratica dell’infibulazione.

Su Italia 1 infine sempre alle 21.20 sarà trasmesso il film Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo, con Jake Gyllenhaal e Gemma Artenton. Il film del 2010, ispirato alle avventure del protagonista dell’omonimo videogioco, racconta di Dastan, un orfano dal grande coraggio che viene adottato dal Re Sharaman, che ne fa un valoroso e potente guerriero. Ma quando il Re muore, Dastan sarà accusato ingiustamente dalla zio, autore di un terribile complotto, del suo assassinio.

Si dà quindi alla fuga, ma durante lo scontro entra in possesso di un pugnale magico.