Cala il sipario su questa edizione di Temptation Island. Dopo i verdetti dei falò di confronto è tempo di scoprire se le coppie hanno confermato le loro scelte o se, al contrario, hanno cambiato decisione dopo aver abbandonato il reality. Spicca, su tutto, quanto sia cambiata la situazione sentimentale tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Il primo passo di Anna e Andrea: la convivenza

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, usciti assieme dal programma, hanno confermato la propria decisione un mese dopo il falò di confronto: la coppia è felice e più innamorata che mai.

Così come Anna e Andrea che, dopo un acceso confronto, hanno deciso di far trionfare l’amore. A Filippo Bisciglia la coppia ha confermato di stare ancora insieme e, addirittura, di essere andati a convivere, come conferma la ragazza: “Volevo uscire con delle risposte. Ci sono state, nel senso che siamo andati a vivere insieme. Del figlio si parla poco, ma nel momento mi ha portato un cagnolino“. Andrea si augura poi un roseo futuro al fianco della sua compagna: “Mi auguro tanta felicità, spero sia con lei. Però ho detto che adesso voglio fare le cose con testa, senza pressione, tutte scelte mie o insieme a lei“.

Antonella Elia: “Non abbiamo mai più litigato“

Antonella Elia, dopo il finale amaro del falò di confronto con Pietro Delle Piane, spiega a Filippo Bisciglia: “Sto benino. Sono andata via dal falò inferocita e mi sono sentita che il mio uomo aveva fatto azioni imperdonabili. Ero molto ferita. Poi Pietro non è mai stata assente nel mio rientro a Roma. La sera stessa in cui siamo rientrati, è venuto a riprendersi le chiavi.

Stavo molto male, è stato uno shock emotivo. Poi alle 5 del mattino mi ha mandato un messaggio d’amore ma non gli ho risposto. Poi gli ho scritto: ‘Pietro, non mi sento bene’. Dopo poche ore è venuto a casa mia con la spesa. Abbiamo parlato un po’, ce ne siamo dette, ma non abbiamo mai più litigato. Mi ha raccontato che quello che era capitato era sicuramente derivato da una mia provocazione. Le sue parole e la sua gelosia sono state eccessive, però ne sono molto innamorata e inizio a credere alle cose che mi dice“.

La dedica ad Antonella Elia: arriva il lieto fine

Ma per Antonella Elia la sorpresa è dietro l’angolo. Pietro fa il suo ingresso con un mazzo di rose rosse e una lettera per riconquistare la sua donna e dichiararle il suo amore: “Per te, era il nostro mesiversario. E poi c’è questa lettera. Io devo dirti subito una cosa che ho capito e che ti ha ferito, ho utilizzato una parola terribile e non me ne ero accorto: ‘Arida’. Ti chiedo scusa davvero perché non penso assolutamente che tu sia arida, penso tu sia generosa, buona, profonda, sensibile.

Però voglio anche spiegarti che io ero entrato per confermare il nostro rapporto, invece ci siamo scontrati con noi stessi. Io mi sono sentito un po’ deriso e tradito da te, ma non mi voglio giustificare, ho sbagliato alla grande. Finché avrò vita, starò con te. Io ti chiedo di rischiare con me: rischiamo insieme“. L’attore scocca un bacio sulla guancia alla showgirl che, fra le risate, si emoziona. La coppia è pronta a ricucire il rapporto e ad affrontare un nuovo inizio.

“Al momento non ho la forza di perdonare“

Ma, dopo la sorpresa inaspettata e il presunto riavvicinamento con Pietro, Antonella Elia ha voluto rilasciare al programma un video inedito in cui spiega alcune cose: “Ho rivisto le puntate e purtroppo mi è tornato a galla tutto il dolore e l’amarezza che avevo provato.

E risentendo le parole che mi ha detto Pietro mi sono trovata ad essere di nuovo molto ferita. Colpita nella mia dignità di donna e anche conscia del fatto che colpisce non solo me, ma tante donne. Quindi mi è difficile elaborare e superare. Però sono anche conscia del fatto che una ferita non deve portare alla vendetta o alla rottura.

Io sono certa che le ferite vadano elaborate e che si possano guarire. Pietro è molto altro rispetto a quello che avete visto. Non può essere un programma di 21 giorni a far conoscere una persona per quella che è. Ci vuole una vita a farsi conoscere. Se io deciderò di perdonare Pietro, sarà una decisione solo mia. Al momento non ho la forza di perdonare, per cui ho deciso di prendere del tempo per me. Valuterò quando sono in grado di perdonare“.

Alessandro e Sofia si sono lasciati

Tutta un’altra storia quella che coinvolge Annamaria e Antonio. Dopo una crisi, superata nel falò di confronto finale, la coppia è più affiatata che mai.

Il ragazzo è innamoratissimo di lei, ma è consapevole del fatto di dover cambiare determinati atteggiamenti per non incorrere negli errori del passato. Cambia invece drasticamente la situazione tra Alessandro e Sofia. Avevamo lasciato la coppia felice e innamorata ed erano usciti uniti dal falò di confronto. Ma in un mese tutto è cambiato: entrambi sono arrivati da soli da Filippo Bisciglia e hanno spiegato le motivazioni di questa inversione di marcia. Al centro della rottura una crisi insanabile. Valeria e Ciavy, infine, hanno di fatto confermato di essersi lasciati.

Ma, nonostante questo, i due si sono rivisti e risentiti più volte dopo la fine del programma, segno che i rapporti sono rimasti buoni.

