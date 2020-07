Ormai la soap opera Un Posto Al Sole, in onda tutti i giorni su Rai 3 alle 20.45, ha ripreso a pieno ritmo. E così, giorno dopo giorno le vicende dei suoi protagonisti diventano sempre più intricate e complicate, come il rapporto tra Niko e Susanna, che sembra vacillare.

Andiamo a vedere però nel dettaglio quali sono tutte le anticipazioni sulle puntate della prossima settimana, dal 3 al 7 agosto.

Niko e Susanna di Un Posto Al Sole

Prossimo all’altare, Niko nota in Susanna, sua futura moglie, qualcosa di strano.

Lei gli appare turbata e sempre meno coinvolta nelle nozze. Tuttavia Susanna, ancora scossa da Eugenio, fa di tutto per rassicurare Niko.

Intanto però sarà proprio Susanna ad avere un’illuminazione che fornirà ad Eugenio un elemento fondamentale per le sue indagini.

Guido e Mariella dopo le nozze

Nel frattempo Guido e Mariella sono finalmente convolati a nozze e proprio durante la loro prima notte di matrimonio, mentre sono in procinto di grandi festeggiamenti, ricevono una visita del tutto inattesa.

Mariella e Guida acconsentono ad aiutare Massaro, deciso a riconquistare Bice.

Saranno proprio loro che escogiteranno un piano per far riavvicinare Bice e Sergio, e cioè indirizzando la rabbia della donna verso una terza persona.

Il punto debole di Nicotera

Dopo essersi scontrato apertamente con Alberto, Patrizio decide di confidarsi con a persona sbagliata.

Alberto messo sempre più alle strette dal magistrato, riesce a trovare il punto debole di Nicotera, che può tornare a suo vantaggio in tutta questa situazione che ormai va avanti da tempo.

Altre anticipazioni, Un Posto Al Sole

Nel frattempo alcune questioni evolvono, come la crescente dipendenza di Giulia per la tv, che esplode quando per caso Franco cancella per sbaglio la registrazione di un suo programma.

Mentre Fabrizio ha trovato il modo di stare accanto a Marina, mentre lei si butta a capofitto nel lavoro, Silvia inveisce contro Michele e Rossella, perché poco collaborativi in casa. Infine Filippo si è ritagliato del tempo da trascorrere con la figli e Serena riguarda al loro passato felice insieme.