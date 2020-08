Un incidente che potrebbe trasformarsi in tragedia. Si teme il peggio per quanto accaduto ieri sabato 1° agosto al largo di Anzio. Un gommone, con a bordo alcuni adolescenti (anche minorenni) ha investito un uomo che faceva il bagno. Spaventati, i giovani hanno chiamato la Capitaneria di Porto di Anzio. Le ricerche non sono ancora terminate, ma col passare delle ore cresce l’angoscia.

5 adolescenti a bordo del gommone

La Capitaneria di Porto sta in queste ore setacciando la zona al largo del litorale di Anzio, a sud di Roma. Nella serata di ieri, un gruppo di 5 adolescenti a bordo di un gommone ha lanciato l’allarme al Numero Unico delle Emergenze 112.

Hanno tutti circa 18 anni, esclusi alcuni minorenni. Una giornata di festa e relax in mare si è presto trasformata in una serata di angoscia, quando i giovani hanno colpito un uomo. La vittima stava facendo il bagno nei pressi della sua barca a vela, quando l’imbarcazione lo ha colpito. Le ricerche sono proseguite fino alla tarda serata e poi son riprese alle prime luci di oggi. Ma per il momento non hanno dato alcun esito.

Alla ricerca del disperso

Il timore dei soccorritori è che l’uomo abbia battuto la testa, perdendo i sensi in mare. L’incidente si sarebbe verificato all’altezza del Lido dei Pini. Dell’uomo si sono perse subito le tracce, così i giovani, in preda al panico per quanto successo, hanno immediatamente contattato il 112. All’arrivo della Capitaneria di Porto, i militari hanno interrogato i giovani su quanto accaduto e avviato subito le ricerche del disperso. La vittima risiede ad Ardea, in provincia di Roma. La sua famiglia è stata avvertita e attende con speranza una buona notizia, ma al momento non è stata trovata traccia del corpo dell’uomo.

Intanto, dalle prime indiscrezioni, pare che i giovani stessero transitando in un tratto consentito, e dunque non abbiano compiuto effrazioni. Ma al momento non è facile trarre conclusioni, e gli sforzi sono tutti concentrati nella ricerca del disperso.