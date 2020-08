Niente pace nemmeno in vacanza per Cristina Parodi, recentemente presa di mira da alcuni utenti di Instagram dopo aver postato una foto scattata in Sardegna. Un’immagine che non è andata giù e ha dato il la per una serie di polemiche e accuse sulla noncuranza della sofferenza degli italiani. Cristina Parodi però non è sottostato alle polemiche e ha deciso di rispondere con l’aplomb e l’eleganza che la contraddistingue.

Cristina Parodi attaccata sui social

Una semplice foto scattata in una delle tante paradisiache spiagge della Sardegna si è trasformato in un caso che ha visto al centro Cristina Parodi.

“Buongiorno da una delle spiagge più belle che io conosca. Cala Sabina, vicino al Golfo degli aranci, sabbia bianca e fine, circondata da ginepri e macchia mediterranea. Fare il bagno alle otto di mattina senza nessuno è una gioia pazzesca” ha scritto. Eppure la bella vista condivisa dalla Parodi però non ha raccolto solo consensi ma anche critiche, una in particolare dai toni durissimi.

“Ci sono famiglie a Bergamo che non arrivano a fine mese. Sig moglie del sindaco si vergogni. Almeno non faccia vedere dove va in vacanza con i soldi dei contribuenti.

La sign predica e fa raccolte fondi”.

La risposta della Parodi

Il commento ha raccolto approvazione ma anche tanti pareri contrari che sottolineavano quanto fosse fuori luogo come ad esempio: “La signora va in vacanza con i suoi soldi e non con quelli dei contribuenti. Basta con l’invidia…. ma uno che lavora e guadagna oltre a fare tanto del bene si deve vergognare di andare in vacanza….? Ma stiamo scherzando?”

Anche Cristina Parodi ha voluto rispondere al commento dell’utente: “Bergamo sempre nel cuore così come la nostra Italia .

Che tristezza deve essere avere solo pensieri malevoli verso gli altri”. Non è la prima volta che Cristina Parodi è soggetta a critiche di questo genere, soprattutto dopo l’emergenza Covid-19, molte critiche sono rivolte principalmente al ruolo del marito, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, svolto proprio nei mesi scorsi.

Approfondisci:

Cristina Parodi si racconta: l’amore con Giorgio Gori

Cristina Parodi su Giorgio Gori confessa: “Sono stati mesi durissimi”

Coronavirus, Cristina Parodi su Bergamo: qui si piange in silenzio