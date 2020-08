La vacanza in Sardegna stava andando nel migliore dei modi, quando all’improvviso Elisa è scomparsa nel nulla. Elisa Soldi, 36enne di Brescia, era giunta sull’isola insieme alla madre. Le ricerche son scattate immediatamente, ma al momento della donna non c’è traccia. Gianfranco Sandrini, amico della famiglia, ha raccontato all’Ansa: “Siamo andati a cena tutti insieme a Villasimius in un ristorante che aveva scelto lei. Eravamo io, mia moglie, Elisa e sua mamma. Poi siamo tornati a casa e lei si è fermata in terrazza mentre sua madre è andata a dormire.

Quando verso le 3 si è svegliata si è accorta che la figlia non c’era più e abbiamo lanciato l’allarme”.

Non si esclude nessuna ipotesi

La donna stava trascorrendo le due settimane di ferie in Sardegna, San Pietro a Mare, una delle località del Comune di Castiadas (Cagliari). Elisa Soldi, impiegata nell’azienda di famiglia che gestisce suo fratello, era in compagnia della madre. Senza alcun preavviso, la notte di venerdì 31 luglio è svanita nel nulla dopo una cena con la madre e degli amici. Da allora le ricerche son state incessanti.

Per ora, però, purtroppo senza risultati. Elisa, originaria di Botticino, secondo le prime ipotesi si sarebbe allontanata da sola. Ma al momento non si può escludere nessuna pista, anche se non son stati ritrovati segni d’effrazione nella villetta dove stavano trascorrendo la vacanza.

Anche i residenti partecipano alle ricerche di Elisa

La madre, non trovando la figlia nel letto, ha dato per prima l’allarme. Denunciata la scomparsa ai carabinieri della Compagnia di San Vito e di Castiadas, stanno contribuendo alle ricerche i Forestali, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, il centro alpino, la Croce Rossa, il Cai.

Partecipano anche diversi residenti. Si cerca soprattutto nelle spiagge e nelle colline della zona, ma anche in campeggi e abitazioni. Elisa Soldi risulta ancora scomparsa. La Nuova Sardegna precisa che Elisa Soldi è alta circa 1,60 m e ha una corporatura robusta. L’ultima volta che è stata vista indossava dei jeans shorts neri e una blusa.