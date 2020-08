Con un post sui social che ha fatto felici i fan, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Sharon Bergonzi, ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio. Lo ha fatto tra i ringraziamenti per il suo 28esimo compleanno, cogliendo così i fan di sorpresa.

Apprezzatissima dagli spettatori del programma di Maria De Filippi, Sharon Bergonzi in quell’edizione non riuscì a conquistare il tronista Andrea Cerioli, che decise di tornare a casa da solo. Una volta terminata l’esperienza da corteggiatrice, però, Sharon si è creata una famiglia, cui ora si aggiunge una nuova bellissima sorpresa.

Nel post Instagram, Sharon ha festeggiato il 28esimo compleanno scrivendo: “Grazie alla mia famiglia allargata che nonostante tutto per il mio bene ha saputo andare avanti regalandomi sempre l’amore giusto per farmi crescere e diventare la donna che sono oggi“. Quindi l’annuncio, rivolgendosi al marito: “quest’anno il regalo più bello me lo hai donato proprio tu amore mio: il nostro secondo gioiello“. Gli hashtag rivelano tutto: Sharon Bergonzi è incinta di 16 settimane.

Dopo l’esperienza da corteggiatrice di Cerioli, infatti, Sharon Bergonzi si è sposata nel 2015 con Valerio Tenneriello.

Dal loro amore è nato il piccolo Luigi, che oggi ha 2 anni e del quale la madre ha scritto “Un grazie al mio piccolo principe che da quando è nato mi ha resa la donna più felice e completa del mondo“. Nello stesso post c’è anche una romantica dedica proprio a lui, Valerio: “Anche se apparentemente non è uno che fa troppe smancerie e a cui piace apparire, è un marito amorevole e premuroso che pensa tutto e mi sta accanto sempre“.

