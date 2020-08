Comincia un altro martedì in questa calda e pienissima estate. E oggi in tv ci sono tante storie, soprattutto targate Rai come Sorelle, che vede protagonista Anna Valle, e anche l’appuntamento con i record del mondo, raccontati da Gerry Scotti.

Andiamo a conoscere nel dettaglio tutta la programmazione e regaliamoci, senza troppi spoiler, qualche anticipazione sui titoli che ci attendono in questo 4 agosto in prima serata.

Le storie della Rai

Come dicevamo la Rai punta sulle storie stasera, dalla fiction alle serie tv, passando per i film in prima visione.

Di seguito tutto ciò che dobbiamo sapere su queste storie.

Le serie del martedì Rai

Alle 21.25, su Rai 1, torna con la sua terza puntata la fiction Sorelle, con Anna Valle. Proseguono le indagini per ritrovare Elena e la polizia comincia a sospettare che dietro la sua scomparsa ci sia Roberto, al punto di arrestarlo. Ma quando l’uomo chiede a Chiara di rappresentarlo in tribunale, lei rifiuta. Ecco però che un’altra pista si dispiega sotto gli occhi degli inquirenti.

Su Rai 2, invece, alle 21.20, l’appuntamento è con Squadra Speciale Cobra 11.

Nel primo episodio, Il Primo Giorno, la figlia di Semir, Dana, ha finito il corso di addestramento ed è pronta ed entrare nel corpo della polizia stradale. Neanche il tempo di prendere servizio che già si ritrova a lavorare su un caso di suo padre e Paul. L’entusiasmo e l’inesperienza sul campo la porteranno a sottovalutare i molti rischi dell’operazione. A seguire l’episodio La Lista e in questa puntata, poco dopo aver consegnato ad Andrea una lista di nomi di donne potenzialmente in pericolo, Nina viene trovata morta.

Il film

Infine su Rai 3 verrà trasmesso alle 21.20 il film 50 Primavere. Si tratta di una commedia in prima visione tv, che racconta la storia di Aurore, divorziata e madre di due figlie. A un passo dai 50 la donna resta senza lavoro e scopre contemporaneamente che sta per diventare nonna. Due eventi che la spingeranno a cercare di realizzare l’imminente desiderio di cambiare vita.

Cosa accade in Mediaset

Sulle reti Mediaset, invece, non abbiamo solo cinema e serie tv, ma anche spettacolo, meraviglia e… record. Ecco di seguito la programmazione al completo.

Storie anche in Mediaset

Si comincia dal film del 2004, in onda su Rete 4 alle 21.25: L’amore è Eterno Finché Dura, con Carlo Verdone e Laura Morante. Verdone interpreta Gilberto un uomo in piena crisi matrimoniale. Quando la moglie lo butterà fuori di casa lui cercherà appoggio a casa di Andrea, l’amico. Quest’ultimo, con l’aiuto di Carlotta, organizzerà per Gilberto una serie di incontri.

Su Italia 1, poi, abbiamo altri 3 episodi di Chicago P.D., in onda alle 21.20. Nel primo, dal titolo Casi Dimenticati, si parte dalla scomparsa misteriosa di una delle informatrici di Voight.

La donna è stata rapita da un serial killer. Nel frattempo Price cerca l’appoggio del sergente nella sua corsa al titolo di sindaco. Nel secondo episodio dal titolo Antidolorifici, invece, uno dei candidati sindaci viene colpito da un cecchino e scattano le indagini. A seguire il terzo ed ultimo episodio, Una Città in Guerra: Chicago diventa scenario di una violenta faida tra gang in lotta per il potere su alcuni quartieri. Frattanto va avanti la storia tra Blair e Burgess.

Gerry Scotti su Canale 5

In ultimo, su Canale 5, Gerry Scotti torna a raccontare storie di uomini e donne straordinari, uomini e donne da record, con Lo Show dei Record.

Al suo fianco, nei panni dell’inviato, c’è il figlio del conduttore, Edoardo. E come sempre è garantita la presenza di Marco Frigatti, giudice al Guinness World Record. Ne vedremo delle incredibili…