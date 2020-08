Continua il tormento sui social di Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore che sembrava aver conquistato il cuore dell’inafferrabile Gemma Galgani. Da anni la Dama cerca l’amore, ma mai una volta è riuscito a trovarlo.

Se al termine di quest’edizione di Uomini & Donne la Galgani sembrava intrigata da Sirius e i due sono stati sorpresi insieme in piena fase 2. Poi all’improvviso lei è scomparsa nel nulla. Da quel momento Nicola ha disseminato sui suoi canali indizi che lasciassero pensare che le cose tra lui e le Dama non andassero affatto bene.

Story e post che vengono interpretati dai follower come frecciatine dirette alla Dama, come l’ultima di questi giorni.

L’ultima story di Nicola Vivarelli

Non lascia presagire nulla di buono l’ultima story postata da Nicola Vivarelli sul suo profilo Instagram. Il giovane volto di Uomini & Donne ha condiviso un post con una frase che lascia molti interrogativi dietro di sé: “Mia madre una volta mi ha detto ‘Una persona che ti apprezza non si metterebbe mai nella condizione di perderti“.

Che quella persona sia Gemma? Questo è solo il primo dei quesiti che sorgono leggendo queste parole.

Perché subito dopo segue: “Cosa è accaduto tra Gemma e Nicola?“. E ancora: “Perché la Dama è scomparsa nel nulla?”.

Gemma Galgani scomparsa nel nulla

Non è la prima volta che Sirius pubblica frasi del genere o risponde in maniera diretta ai suoi follower lasciando chiaramente intendere di essere stato lasciato in bilico da Gemma. “Se c’è tristezza nei miei occhi un motivo c’è” scriveva qualche tempo fa.

Mentre in un’altra occasione ha fatto capire a tutti, senza troppi giri di parole, che con Gemma tira aria di crisi e lui non sa nemmeno perché.

“Dov’è Gemma? Domanda da un milione di dollari. Vorrei saperlo pure io“. Intanto la Galgani trincerata dietro un profondo silenzio non sembra, almeno per il momento, disposta a spiegare le ragioni che la spingono ad evitare Sirius. Ma Gemma non potrà tacere per sempre: presto la ritroveremo ad Uomini & Donne e verrà l’ora della verità.