Passano gli anni ma nessun buon fedelissimo di Uomini e Donne è capace di dimenticare una delle corteggiatrici e poi troniste che hanno indelebilmente scritto la storia del dating show più celebre di Mediaset. Andando a ritroso con gli anni bisogna ripescare i ricordi del 2005, il trono di Salvatore Angelucci – uno dei più seguiti e amati di sempre – grazie e non solo a lei, Paola Frizziero.

A distanza di anni Paola Frizziero ha coronato il suo primo sogno vestendo l’abito da sposa per percorrere la navata verso il suo Francesco.

Ma ora, di sogno avverato, ce n’è un secondo.

Paola Frizziero: dal trono di Salvatore Angelucci al matrimonio con Francesco

Carismatica, venale, divertente, impossibile da dimenticare: il percorso di Paola Frizziero in quel di Uomini e Donne è stato indiscutibilmente uno dei più seguiti e amati dal pubblico di Maria De Filippi che ha sempre conservato il suo ricordo. Apprezzata ma anche criticata a suo tempo, la Frizziero è tuttora una delle ex del dating show tra le più seguite sui social e proprio dalla sua fanpage arrivano costantemente le novità, a distanza di anni, sulla sua vita privata lontano dalle telecamere.

Paola Frizziero nel giorno delle sue nozze con Francesco nel 2019. Fonte: Instagram

Paola Frizziero è incinta

Era il 2019 quando arrivavano sui social gli scatti del suo matrimonio con il compagno Francesco e oggi, la coppia, si prepara a vivere un’altra grande forte emozione che cambierà le loro vite. Paola Frizziero è infatti incinta e a guardare bene quel pancione non sembra mancare poi così tanto al parto. Sebbene la Frizziero non abbia un account privato e personale su Instagram, tra fanpage e familiari, gli scatti in dolce attesa riescono a filtrare comunque.

Lo scatto col pancione

Esattamente come alcuni scatti del matrimonio, anche la foto col pancione arriva dal profilo della sorella di Paola, Aurora Frizziero. Una stories Instagram, l’ultima in ordine cronologico, in cui si scorge una sorridente e felice Paola Frizziero con un vestito bianco e una mano sulla pancia ad accarezzare il futuro neonato che già si sa sarà un maschietto di nome Gennaro Maria.

Paola Frizziero nella stories della sorella in cui si nota l’evidente pancione.

Fonte: Instagram

