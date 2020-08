Di giovedì tanto cinema, ma a regalarci tante emozioni oggi in tv c’è anche la musica, quella di Mina, protagonista del racconto di Pino Strabioli di questa settimana.

La programmazione è ricca e tutta da scoprire. Ecco le anticipazioni, canale per canale.

La Rai tra cinema e musica

Come già detto il cinema è grande protagonista in questo giovedì 6 agosto. Sono ben due i titoli sulla Rai, e ce n’è per tutti i gusti, dalla commedia al dramma. E poi non possiamo dimenticare il consueto appuntamento con la musica del giovedì.

Il cinema in Rai

Su Rai 1 alle 21.25 andrà in onda il film del 2015 Sei Mai Stata Sulla Luna, con Raoul Bova. Il film parla di Giulia, una giornalista di moda, abituata ad una vita mondana spesa tra Milano e Parigi. Alla morte del padre Giulia torna in Puglia, nella sua terra d’origine, nella vecchia masseria di famiglia. Qui conosce il contadino Renzo.

Su Rai 2 invece alle 21.20 va in onda il film drammatico Due Donne e Un Segreto. Amy e Mehan si ritrovano a rivivere lo stesso destino e lo stesso segreto.

Una vacanza al lago avrà delle conseguenze devastanti e riporterà a galla un evento terribile su cui si era deciso di tacere.

Mina, il mito su Rai 3

Su Rai 3, invece, alle 21.20 è fissato un nuovo appuntamento con Pino Strabioli, con In Arte…Mina. Per questa puntata è la Tigre di Cremona la grande protagonista. Attraverso i filmati delle Teche Rai si ripercorre la storia del mito, dall’inizio della carriera fino alla sua ultima leggendaria apparizione in pubblico, con il concerto del 1978.

Mediaset, cinema e risate

Anche Mediaset è a tutto cinema tra film storici e musical, con una parentesi risate per chi vorrà sintonizzarsi su Zelig. Ora però passiamo alla sostanza e conosciamo tutte le anticipazioni utili.

Il cinema del giovedì Mediaset

Su Rete 4 alle 21.25 va in onda il musical Mamma Mia! con Maryl Streep, Amanda Sayfried, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skasgard. Mentre la figlia organizza le sue nozze, Donna, che vive in Grecia, si ritrova davanti tutte e tre le storie d’amore più importanti della sua vita, uno di loro è il padre della promessa sposa Sophie.

Gli ABBA fanno da colonna sonora a questa commedia musicale diverte e dai colori mediterranei.

Su Italia 1, alle 21.30 sarà trasmesso il film 300, con Gerard Butler. Questo cult storico diretto da Zack Snyder è ispirato alla graphic novel di Frank Miller e racconta la leggendaria Battaglia delle Termopili in cui i valorosi spartani di Leonida affrontarono l’esercito persiano di Serse.

Si ride con Zelig

Su Canale 5, alle 21.20 partono invece le repliche di una delle edizioni più amate di sempre di Zelig. Il Teatro degli Arcimboldi di Milano fa da location alla carovana di comici che si susseguono sul palco, guidato dall’apprezzatissima coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.