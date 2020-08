Benedetta Parodi ritorna su La7 con un nuovo programma culinario, intitolato Senti Chi Mangia. Dal 14 settembre la celebre conduttrice sarà impegnata in questa avventura a fianco del critico gastronomico Andrea Grignaffini. In ogni puntata racconterà una sfida fra due “novizi” dei fornelli, persone comuni con tanta buona volontà, ma completamente privi di esperienza nel settore. La trasmissione vuole proporre un nuovo approccio alla cucina in televisione, più scanzonato e meno serioso del solito.

Concorrenti senza esperienza

La formula di Senti Chi Mangia sarà piuttosto semplice: i concorrenti del nuovo programma dovranno preparare due piatti da presentare al critico Andrea Grignaffini, che poi avrà il compito di decretare il vincitore della puntata.

L’unico aiuto a loro disposizione arriverà da due cuochi professionisti, Felix Lo Basso ed Eugenio Boer, che cercheranno di fornire i consigli per la preparazione dei piatti attraverso un auricolare, a distanza.

“Abbiamo scelto non solo persone che non sanno cucinare, ma che hanno proprio a noia la cucina: sono incapaci, non sanno cos’è una padella – ha raccontato Benedetta Parodi in un’intervista al Corriere della Sera – Li mettiamo ai fornelli guidati da due grandi chef che devono dimostrare la loro abilità proprio nel riuscire a far cucinare a distanza i concorrenti; è una chiave ironica, in contrasto con il trend che c’è in tv”.

Cucinare con gli avanzi

Al termine di ogni puntata Benedetta Parodi cucinerà personalmente un piatto, utilizzando solo gli ingredienti avanzati nella sfida tra i due concorrenti. Un modo per insegnare come sia possibile realizzare una ricetta gustosa senza avere a disposizione molte materie prime: “L’escamotage è preparare un nuovo piatto, completamente diverso, con gli avanzi della ricetta precedente – spiega ancora la Parodi – per veicolare il messaggio etico di cura per il cibo e invitare a non sprecare niente”.

Per la conduttrice questa nuova avventura segnerà il suo ritorno su La7, a poco più di sette anni dalla precedente esperienza con I menù di Benedetta. L’appuntamento con i telespettatori è fissato a partire dal 14 settembre, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì.

