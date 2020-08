Carol Alt, modella e attrice di fama internazionale, si è raccontata in un’intervista, parlando della sua adolescenza, del rapporto con il suo corpo e non solo.

Carol Alt e i problemi con il suo corpo

Carol Alt, che presto festeggerà sessant’anni il 1° dicembre, non ha di certo perso il suo fascino ma, durante un’intervista a il Corriere.it, ha dichiarato che da giovane non amava il suo aspetto fisico: “Non mi sono mai sentita sexy. Da adolescente ero robusta, lavoravo in una pasticceria e assaggiavo tutti i dolci. Ho perso 20 chili a 18 anni e cresciuta 20 centimetri in un anno, ho dovuto lasciare la danza, nessun ragazzo voleva ballare con me“.

Carol Alt racconta le molestie subite

Carol Alt ha iniziato la sua carriera lavorativa come modella e poi ha continuato come attrice, partecipando a numerosi film per il cinema e per il piccolo schermo. Anche lei, come molte colleghe donne, ha dichiarato di aver subito delle molestie. “Tutto il tempo, succede a ogni bella attrice. La differenza è che sta a noi scegliere. Ho perso tanti ruoli, penso alla serie tv Hotel.

Come ho reagito? Mi sono detta, ok, così va la vita, andiamo avanti“.

Il suo grande amore: Ayrton Senna

Durante l’intervista Carol Alt si è lasciata trasportare dai ricordi parlando del suo grande amore, conosciuto proprio in Italia: Ayrton Senna. Il loro primo incontro fu nel 1990 nel backstage di una sfilata milanese, e Carol credeva fosse l’autista e non un pilota di Formula 1: “Non sapevo chi fosse, a una sfilata i fotografi mi chiesero di fare qualche scatto con lui, mi disse che era un driver e pensavo che fosse l’autista.

Era molto più basso di me, mi batteva il cuore, d’istinto mi sono tolta i tacchi. Lui ha sorriso e ha detto: ‘Grazie’. Io: ‘No problem'”.

La loro relazione iniziò anche se la Alt era impegnata in un matrimonio: Ero sposata. Mi colpì la sua sensibilità, nessun ragazzo prima di lui mi aveva parlato di Dio e della Bibbia. Mi disse: dobbiamo sbrigarci, non abbiamo molto tempo“.