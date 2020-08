Spiacevole inconveniente per Francesca Cipriani proprio mentre stava girando un nuovo calendario. Nel corso degli scatti fatti sul ciglio della strada, non a tutti è sembrato chiaro che si trattasse di un set fotografico e scorgendo una “ragazza nuda”, hanno immediatamente allertato i vigili per segnalare l’accaduto.

Francesca Cipriani, il calendario a rischio multa

“Posavo davanti al fotografo per un calendario sexy – ha voluto raccontare Francesca Cipriani sulle pagine di Nuovo, il settimanale che ha avuto modo di pubblicare tutta la tragicomica sequenza di scatti – e qualcuno avrà telefonato alle forze dell’ordine“.

Così infatti la bella e prosperosa showgirl stava lavorando al suo nuovo calendario in lingerie supersexy tra le balle di fieno quando qualcuno, turbato dalla scena senza capire che si trattasse di un set fotografico, ha voluto vederci meglio.

Gli scatti esclusivi del servizio fotografico interrotto dal vigile. Fonte: Nuovo Settimanale

L’intervento del vigile: “Voleva farmi la multa“

Una scena insolita per molti passanti che proprio sul cordolo della strada si sono ritrovati spiazzati dalla showgirl seminuda se non per qualche velato pizzo qua e là. La presenza di un fotografo di fronte a lei avrebbe dovuto far intendere forse che non si trattava proprio di un servizio fotografico homemade tra amici eppure, fraintendere sembra sia stata questione di un secondo.

Così, in maniera tragicomica, è arrivato sul luogo del “misfatto” un vigile urbano che ha immediatamente chiesto di interrompere il servizio per porre numerose domande alla Cipriani e al fotografo, chiedendo di giustificare cosa stesse accadendo. “È arrivato un vigile per farmi la multa – ha raccontato la Cipriani – Gli ho spiegato che si trattava di lavoro e che non volevamo mancare di rispetto a nessuno; per questo avevamo scelto un posto isolato, ma d’estate c’è gente ovunque.

Alla fine ho evitato la multa“.

Niente multa per la Cipriani ma a quanto pare anche niente calendario o almeno, sembra che la showgirl dovrà cercare un luogo più appartato.

Approfondisci

La Pupa e il Secchione, nuovo conduttore ma Francesca Cipriani resta

Francesca Cipriani pazza per Can Yaman: un amore nato dietro le quinte