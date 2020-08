La domenica è il giorno degli appuntamenti imperdibili. Oggi in tv fiction, interviste, serie tv e cinema. Eppure la programmazione prevede anche una serata in musica con Alfonso Signorini, Una Bella Serata Per Te, Bigazzi!

Ma basta con il prologo, andiamo a vedere in sostanza cosa ci riserva questa domenica 9 agosto in prima serata. Ecco dunque le anticipazioni che stavate cercando.

Gli appuntamenti fissi della Rai

Tra storie e interviste, mamma Rai non delude gli affezionati della sua domenica in prima serata. Tra Non Dirlo Al Mio Capo e Hawaii Five-0 anche stasera ci regala grandi emozioni.

Ma non dimentichiamo le chiacchierate di Raffaella Carrà con il suo A Raccontare Comincia Tu.

Le storie Rai della domenica sera

Su Rai 1, appuntamento ormai imperdibile, alle 21.25 vanno in onda altre 2 puntate della fiction Non Dirlo Al Mio Capo, con Nino Guanciale e Vanessa Incontrada. Nella prima, A Tuo Rischio e Pericolo, Lisa assiste ad una crisi di panico di Enrico, dopo essere rimasti bloccati nell’ascensore. Lui infatti soffre di claustrofobia. Nel frattempo un amico di Enrico si rivolge allo studio Vinci per affidargli una causa contro il Ministero della Salute.

Subito dopo, invece, c’è il secondo episodio Lo Sguardo degli Altri, Enrico si troverà a scontrarsi in tribunale con Alfredo il suocero, giunto a Napoli per gestire una causa contro uno dei clienti dello studio Vinci.

Su Rai , alle 21.05, andrà in onda un altro episodio della serie Hawaii Five-0, il 1 della quarta stagione, dal titolo Sicurezza Nazionale. Danny viene contattato da un pirata informatico, Aaron Wright spaventato da quello che sta accadendo nell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale: molti suoi ex colleghi sono stati uccisi.

Intanto Junior è in tribunale, per l’udienza contro l’autista ubriaco che ha ucciso sua sorella.

La domenica con Raffaella

Su Rai 3 invece, alle 21.20, tocca a Raffaella Carrà, che torna come ogni domenica con le repliche del suo programma A Raccontare Comincia Tu. Stavolta rivedremo la puntata che ha avuto come protagonista Luciana Littizzetto. La comica, conduttrice e scrittrice si racconterà alla Carrà senza filtri, in una lunga e confidente chiacchierata.

Cosa abbiamo in Mediaset

Sulle reti Mediaset, oltre al cinema che propone film biografici e commedie, abbiamo anche tanta musica con Una Serata Bella Per Te, Bigazzi!.

Vediamo però nel dettaglio come si svolgerà questa domenica 9 agosto sulle tre reti Mediaset.

La dedica a Bigazzi

Alle 21.25 su Rete 4 va in onda la replica del gala datato 2016 Una serata Bella per te, Bigazzi! Uno spettacolo omaggio organizzato dalla cantante Marcella Bella in onore di Giancarlo Bigazzi autore e paroliere toscano scomparso nel 2012. Alfonso Signorini e Rosita Celentano conducono la serata, introducendo i tanti ospiti che hanno voluto prendere parte al tributo, tra cui Umberto Tozzi, Francesco Gabbani, Marco Masini, Annalisa e tanti altri.

Il cinema della domenica Mediaset

Infine passiamo al cinema, in onda alle 21.20 su Canle 5, con la prima visione tv di Bold Pilot-Leggenda di Un Campione. Il film biografico racconta la storia vera di Bold Pilot e del suo fantino turco Halis Karatas. Le eccezionali imprese del puro sangue vengono narrate di pari passo con l’amore che sboccia tra Halis e Begum Atman, figlia del proprietario del cavallo.

Mentre su Italia 1 alle 21.10 va in onda la commedia Game Night – Indovina Chi Muore Stasera?, del 2018. Il film con Jason Bateman e Rachel McAdams racconta dei coniugi Max ed Annie, appassionati di giochi di società.

Durante una serata tra amici si ritrovano, senza rendersene conto, nel bel mezzo di un sequestro. Convinti che si tratti di una simulazione che fa parte del gioco il gruppo di amici all’inizio va avanti inconsapevole, per poi realizzare la verità ed escogitare un piano per uscirne tutti sani e salvi.