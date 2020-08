La prima settimana di agosto volge al termine, e a tenerci compagnia oggi in tv ci sono tantissimi programmi di qualità che garantiscono un week end davvero promettente. Gli appuntamenti sono tanti da quello con la musica di Lucio Battisti e Una Storia da Cantare a quello con lo sport per gli ottavi di Champions League.

Vediamo da casa Rai a casa Mediaset cosa ci offre questo sabato in prima serata. Di seguito tutta la programmazione dell’8 agosto.

Sabato in Rai

La Rai spende il suo sabato tra spettacolo e cinema. Tanta musica sul primo canale, mentre per gli altri 2 il menù offre cult intramontabili e thriller.

Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le anticipazioni.

Lucio Battisti protagonista su Rai 1

Alle 21.25 Rai 1 offre ai suoi telespettatori un viaggio nella vita e la carriera di Lucio Battisti. Un racconto che si dispiega attraverso le sue canzoni più celebri, reinterpretate da colleghi e amici.

Avete capito di cosa stiamo parlando: Una Storia Da Cantare torna con il suo terzo appuntamento in replica, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.

Il cinema del sabato in Rai

Su Rai 2 invece la proposta è quella di un thriller.

A partire dalle 21.05 tanta suspense con il film Il Dottore Vi Ucciderà Subito. Protagonista della piccola è Sarah, rimasta vittima di un incidente sciistico. Quando il dottor Victor la soccorrerà però quello non sarà che l’inizio di un incubo: lui confonde la gratitudine della ragazza per amore, presto però scoprirà di essersi sbagliato rivelandole la sua natura violenta e pericolosa.

Su Rai 3, infine, un titolo che ha fatto la storia del cinema Il Buono, il Brutto e il Cattivo.

La pellicola del 1966 reca la firma del grande Sergio Leone e vanta le musiche di Ennio Morricone, recentemente scomparso. Nel cast Clint Eastwood ed Eli Wallach, per raccontare la storia di 3 pistoleri l’uno contro l’altro per accaparrarsi un carico di lingotti d’oro. Sullo sfondo della Guerra di Secessione, la contesa culminerà con uno storico duello nel cimitero.

Mediaset tra storie e sport

Il sabato sera di Mediaset è ricco di storie, tra cinema e soap opera. Ma non si fa mancare lo sport, come venerdì anche il sabato si tiene d’occhio l’evolversi della Champions.

Scopriamo tutte le anticipazioni.

Le storie del sabato sera in Mediaset

Alle 21.25, si conclude l’attesa della settimana e torna con una nuova puntata la soap Una Vita. Mentre Augustina rischia di perdere il braccio ed è in attesa di essere operata, Alfredo cerca investitori per il suo progetto che riguarda la Banca Americana. Nel frattempo però Jacinto è sempre più convinto che ci sia qualcosa tra Servante e Marcelina.

Su Italia 1, invece, alle 21.10 va in onda il film La Piccola Principessa, tratto dall’omonimo libro per ragazzi.

Nella New York del 1914 la piccola Sara entra in collegio, mentre il padre un Capitano della Marina risponde al richiamo delle armi, con il Paese in guerra. La vita di Sara all’interno del collegio non è facile, poiché sin da subito la direttrice mostrerà tutto il suo metodo severo e rigoroso. Ma quando giungerà la notizia della morte del Capitano Crewe, la piccola sarà trattata alla stregua della servitù.

La Champions su Canale 5

In ultimo l’appuntamento su Canale 5: la Champions League. Nella partita di ritorno il Napoli di Gattuso sfida il Barcellona agli ottavi di finale. Dopo lo scontro disputato nella città catalana, terminato con un pareggio, il Napoli deve portare a casa una vittoria o un’altro pareggio con almeno 2 punti per poter passare ai quarti.