Finisce la prima settimana di agosto, con una grande programmazione tutta da scoprire. Oggi in tv non ritroviamo solo Carlo Conti, Paolo Mieli e il grande cinema, anche il calcio, con la Champions League.

Vediamo passo passo e canale per canale quali sono tutte le anticipazioni che dobbiamo conoscere per questa prima serata di venerdì 7 agosto. Cominciamo, come sempre dalle reti Rai, per concludere con Mediaset.

Il venerdì in Rai

Su Rai 1 c’è tanto da scoprire il venerdì dallo show della prima serata all’appuntamento con la storia. E a Viale Mazzini non si fanno mancare neanche un po’ di cinema.

Andiamo a conoscere nel dettaglio tutta la programmazione.

Gli appuntamenti fissi del venerdì

Tra gli appuntamenti fissi del venerdì su Rai c’è sicuramente quello con Carlo Conti, conduttore di I Migliori Anni. In quest’estate caldissima mamma Rai ripropone i momenti più belli ed emozionanti delle varie edizioni del format, con I Migliori dei Migliori Anni. Nostalgici attenzione, che con gli ospiti del programma avrete l’occasione di tuffarvi in uno sfavillante passato dello spettacolo. Come ogni settimana l’appuntamento è su Rai 1 alle 21.25.

Su Rai 3, invece, alle 21.20 un altro viaggio nel passato ci aspetta, quello con Paolo Mieli e la sua Grande Storia. Stasera partono le repliche e si comincia parlando di Nazismo tra orrore e speranza.

Il cinema su Rai 2

Infine su Rai 2 è cinema, con il thriller Il Circolo degli Inganni, in onda alle 21.20. Una coppia appena trasferitasi in California, viene da subito invitata dal suo nuovo vicino ad una festa a luci rosse. Dopo averci riflettuto a lungo e fatto le loro valutazioni i due decidono di accettare.

Presto però scopriranno che il vicino è un pericoloso maniaco.

Mediaset tra cinema e calcio

Il venerdì Mediaset punta moltissimo sul cinema, tra drama d’oltreoceano e cult italiani. Non manca la parentesi sportiva, però, con la Juventus su Canale 5.

Il cinema del venerdì in Mediaset

Alle 21.25 su Rete 4 va in onda il film del 1981 Innamorato Pazzo con Adriano Celentano e Ornella Muti. Nella Capitale arriva la principessa Cristina in visita, ma con tanta voglia di fuggire alla routine di palazzo.

Quando la principessa in giro per la città di imbatte in Barnaba, l’autista perde la testa per lei. Peccato, però, che Cristina sia già promessa ad un altro.

Su Italia 1, invece, alle 21.30 c’è il film del 2013 Tutto Può Cambiare con Mark Ruffalo e Keira Knightly. Gretta è una musicista e cantante. Quando si trasferisce con il fidanzato Dave a New York la sua stella non riesce a decollare, mentre quella del compagno vola alto. Fino a che non si imbatte in Dan, produttore discografico che nota il suo talento e vuole produrre il suo disco.

Gli ottavi di Champions

Infine su Canale 5 alle 21.00 la Juventus disputerà il ritorno degli ottavi di finale della Champions League.

I bianconeri di Sarri dovranno affrontare il Lione, dopo la sconfitta subita oltralpe. Per passare gli ottavi la Juve deve vincere con almeno 2 punti di scarto.