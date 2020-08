Simone Inzaghi è di nuovo papà, è nato Andrea! Ad annunciare il lieto evento è stata proprio la neo-mamma Gaia Lucariello che ha condiviso un dolce scatto della famiglia al completo.

L’arrivo del piccolo è stato accolto con grande entusiasmo da amici, familiari e fan che hanno inondato la coppia con calorosissimi messaggi d’affetto.

Simone Inzaghi è di nuovo papà

Mamma Gaia, papà Simone e Lorenzo, il primo figlio della coppia nato nel 2013, hanno dato il benvenuto al nuovo arrivato, il piccolo Andrea, coinvolgendo amici e fan con il loro entusiasmo.

Una gravidanza condivisa sui social, in ogni foto l’amore e la trepidante attesa per l’arrivo del piccolo.

“L’emozione non ha voce, benvenuto Andrea” ha scritto Gaia Lucariello, ringraziando tutto il team medico che l’ha seguita nella gravidanza. Tanti i messaggi d’affetto, a partire da Elena Santarelli che ha scritto: “Auguri infiniti”, zio Filippo che ha scritto: “Complimenti, lo adoro già”. E poi ancora Guendalina Tavassi, Alessia Ventura e Alessia Marcuzzi, che ha commentato il lieto evento con una marea di cuoricini rossi.

Terzo figlio per Simone Inzaghi

Il piccolo Andrea è il terzogenito di Simone Inzaghi, infatti, dalla relazione con la moglie Gaia è nato Lorenzo nel 2013, mentre dalla stori con Alessia Marcuzzi ha avuto il suo primo figlio, Tommaso, che oggi ha 18 anni.

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello si sono sposati nel 2018 e, testimone di nozze della sposa, fu proprio la Marcuzzi. La conduttrice ha dichiarato in più occasioni di aver scelto di mantenere ottimi rapporti con i suoi ex (Inzaghi e Facchinetti) per amore dei suoi figli, anzi, la conduttrice ha specificato di trovarsi a volte meglio con le mogli che con i suoi ex.

