Nuove puntate del Paradiso delle Signore ci attendono anche questa settimana che va dal 10 al 14 agosto.

In queste puntate vedremo i Cattaneo provarle tutte per trovare i soldi che servono all’operazione del figlio Federico. Ma vedremo anche il rapporto tra Salvatore e Gabriella vacillare, mentre Marta, che vuole un figlio ad ogni costo, fa un ennesimo tentativo. Inoltre Laura Parisi è stata assunta definitivamente al Paradiso delle Signore, e subito conquista le Veneri con la sua simpatia.

Salvatore e Gabriella del Paradiso delle Signore

Gabriella è stata a Parigi per presentare la sua collezione e Salvatore ha scoperto che lei, bloccata in albergo dall’influenza, aveva confidato solo a Roberta che sarebbe tornata la mattina presto dalla capitale francese. Una volta tornata Gabriella mostrerà alle Veneri una sua foto su un periodico parigino che la ritrae al fianco di Bergamini.

Stanca della gelosia di Salvatore e dei costanti litigi che ne scaturiscono, Gabriella chiede al fidanzato una pausa, mentre Agnese sperava che la coppia riuscisse a risolvere i suoi problemi senza ricorrere a decisioni drastiche come questa.

Preoccupata dei possibili scenari di questa decisione Agnese si confida con Armando. Nel frattempo si fa avanti Cosimo che confessa i suoi sentimenti a Gabriella. Inevitabile che esplodessero le tensioni tra Cosimo e Salvatore. Quando, però, in caffetteria si parla della lite tra i due, Marcello inizialmente appoggerà il suo socio, sarà Armando a fargli vedere la faccenda da un’altra prospettiva. Così Salvatore si scuserà con Cosimo e avrà con lui un nuovo confronto più pacato, ma comunque deciso e virile.

L’operazione di Federico

Come già detto i Cattaneo sono alla ricerca di fondi che coprano l’operazione di Federico. Entra in scena così l’anziana signora Ernesta, zia di Silvia che dopo un malore viene raggiunta proprio da Luciano.

Luciano scoprirà che zia Ernesta è stata truffata e così va in fumo la possibilità di usufruire del suo appoggio economico per l’intervento di Federico. Nonostante ciò, i Cattaneo non si arrendono e si mostrano comunque fiduciosi, cercando nuove strade.

Nuovi tentativi di Marta

Marta, grazie all’intervento dell’amica Camilla, sposata ed incinta di pochi mesi, viene a conoscenza di una cura miracolosa per la fertilità.

Le speranze di Marta si riaccendono e così si decide a provare una nuova strada.

Marta comincia ad assumere questo farmaco, decide però di non dire nulla a Vittorio nemmeno questa volta.

Le nozze di Adelaide

Infine ci sono le nozze di Adelaide che chiede a Riccardo di farle da testimone, ma quando lui le chiede di poter portare Angela al matrimonio, lei sembra profondamente contrariata.

A questo punto Achille sfrutterà questo malumore a suo vantaggio provando a convincere Adelaide del fatto che il nipote non sia più affidabile e quindi idoneo a gestire il suo patrimonio.

In questo modo Achille le insinua l’idea di privare Riccardo della procura della gestione. Sarà Umberto a farla riflettere sulla questione, dicendole che è una pessima idea.