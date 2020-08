Antonio Banderas ha appena compiuto 60 anni, ed oggi ha festeggiato il suo compleanno con una notizia che ha colpito i suoi fan: a quanto pare l’attore sarebbe risultato positivo al coronavirus.

Antonio Banderas compie 60 anni

Banderas a quanto pare sta bene, ma ha voluto comunque comunicare a tutti di essere in isolamento. Lo ha fatto con la pubblicazione di una foto che lo ritrae da bambino, e con una lunga spiegazione in merito al suo attuale stato di salute: “Grazie a tutti. Voglio rendere pubblico che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60esimo compleanno in quarantena, essendo risultato positivo alla malattia COVID-19, causata dal coronavirus”.

Antonio Banderas: condizioni di salute

L’attore ha 60 anni ma, a quanto pare, sta reagendo bene al virus: “Mi sento relativamente bene, solo un po’ più stanco del solito e fiducioso che mi riprenderò il prima possibile seguendo le indicazioni mediche che spero mi permetteranno di superare il processo infettivo che soffro e che sta interessando tante persone in tutto il pianeta”.

Cosa farà durante la quarantena

L’attore sembra comunque aver preso la diagnosi con filosofia: “Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposarmi e continuare a fare progetti per iniziare a dare un senso ai miei 60 anni appena liberati a cui arrivo pieno di entusiasmo ed entusiasmo”.

Antonio Banderas: carriera e film famosi

Antonio Banderas è uno degli attori spagnoli più noti al mondo, ed uno di quelli che hanno conquistato Hollywood, insieme alla magica coppia formata da Penelope Cruz e Javier Bardem.

I film più famosi di Banderas

Tra i suoi film di maggior successo ci sono sicuramente quelli in cui ha lavorato con Pedro Almodovar: Labirinto di Passioni, Donne sull’orlo della crisi di nervi, La Piel sue Habito!

e, ultimo ma non ultimo, Dolor Y Gloria.