La prima settimana di agosto è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili sul nostro Paese, salvo qualche eccezione.

Anche questa settimana, che va dal 10 al 16 agosto, secondo gli esperti di CentroMeteoItaliano, inizierà con il bel tempo ma con l’avvicinarsi di Ferragosto si prospetta un peggioramento climatico in diverse aree del Paese. Ecco quali regioni devono prepararsi ad una festività bagnata.

Un inizio di settimana nella norma

La giornata di oggi sarà caratterizzata da tempo stabile con qualche residua instabilità pomeridiana sui settori alpini. Nella giornata di domani e mercoledì invece il tempo sarà ancora stabile su molte zone d’Italia.

Per quanto riguarda le temperature saranno prevalentemente sopra la media stagionale in tutta la penisola, soprattutto al Centro-Nord. In regioni come Toscana, Lazio e Sardegna si potranno anche registrare picchi di 37/39°.

In arrivo instabilità per il fine settimana di Ferragosto

Il weekend di Ferragosto segnerà invece un’inversione di tendenza con un’Italia spezzata in 2.

Peggioreranno le condizioni climatiche nelle regioni del Nord Italia che saranno colpite da nubifragi senza escludere episodiche grandinate, talvolta anche intense. Questo comporterà anche una diminuzione generale delle temperature nell’area settentrionale.

Il Sud Italia rimarrà invece riparato dal maltempo con ancora condizioni di tempo stabili caratterizzate da clima soleggiato e caldo.

Fonte: www.centrometeoitaliano.it