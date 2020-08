Diventata celebre nel piccolo studio di Uomini e Donne come una delle dame più belle del parterre femminile del Trono Over, il seguito di Anna Tedesco sui social è ormai tantissimo. Proprio in questi giorni su Instagram, la bella dama ha voluto però raccontare cosa sta accadendo nella sua vita privata in questo momento segnata dalla sofferenza per la madre malata.

Anna Tedesco: l’intima sofferenza per la madre malata

All’interno dello studio di Maria De Filippi si può dire che Anna Tedesco sia stata una delle dame del Trono Over più belle e amate dal pubblico.

Classe 1967, originaria di Gubbio, la Tedesco ha fatto subito breccia nel cuore degli spettatori e del parterre maschile grazie ad un carattere particolare, forte e molto determinato. Di lei sono molte le cose che si possono dire, tra cui che è particolarmente legata alla sua famiglia. Indizi della preziosa devozione tra la Tedesco e i familiari sono anche le numerose foto, “ritratti di famiglia”, che non manca di pubblicare su Instagram.

La sofferenza: “Cercare un senso a tutto questo sembra impossibile“

Tra tutti, oltre al figlio, Anna Tedesco è molto legata alla mamma e non di rado la dama le rivolge qualche dedica o pensiero speciale sui social.

Proprio recentemente però, sembra che le condizioni di salute della donna siano peggiorate e la figlia Anna non manca di starle al fianco ogni giorno. “Cercare un senso a tutto questo sembra ormai impossibile – ha scritto Anna Tedesco in uno degli ultimi scatti postati su Instagram dedicati alla madre – ma io so che nel tuo stringermi la mano, posso trovare tutte le risposte“.

Si presuppone dunque la sofferenza della madre al quale la dama dedica amorevoli parole a corredo di uno scatto che immortala la stretta delle loro mani: “Perché è il tuo calore ormai che nutre il nostro legame e rafforza i nostri ricordi. Forza mamma“.

Il post che Anna Tedesco ha voluto dedicare alla madre. Fonte: Instagram

Sulle condizioni della donna però e su cosa stia affrontando, non ci è dato sapere di più.

