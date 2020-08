Tragedia in una spiaggia del Messico dove una persona è morta mentre altre due sono rimaste ferite. Il fatto è avvenuto al beach club Mango Deck, di Cabo San Lucas. Nessuna incertezza su quanto accaduto, le videocamere di sicurezza del locale in cui è avvenuto l’incidente hanno ripreso tutto: una moto d’acqua è piombata sulle persone che stavano parlando in spiaggia.

La dinamica dell’incidente

Come si vede immortalato nelle immagini del video del locale, la moto d’acqua, senza conducente che era precedentemente caduto in acqua, è piombata improvvisamente sulla spiaggia dove sostavano diverse persone, ospiti del locale sulla spiaggia.

La moto d’acqua colpisce con tutta la forza della velocità diverse persone che stanno chiacchierando. Immediatamente tutte le persone si sono accalcate vicino alla scena per tentare di prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente. A perdere la vita è stata una donna, una venditrice ambulante, secondo quanto riportano le fonti locali, Alejandra Garcia de la Rosa. Sono invece rimasti feriti due turisti.

