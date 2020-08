Disavventura tragicomica per l’influencer delle influencer, Chiara Ferragni. L’imprenditrice italiana di fama mondiale stava trascorrendo una giornata di relax nel trasparente e incantevole mare della Sardegna con degli amici senza il marito Fedez, rimasto a casa con Leone, quando all’improvviso, un guasto alla barca li ha lasciati in balìa delle onde, alla disperata e comica ricerca di un mezzo sostitutivo per tornare a riva.

Chiara Ferragni: “La nostra barca si è rotta“

Le stories Instagram di Chiara Ferragni hanno sempre il loro perché ed è innegabile, talvolta regalano proprio delle sane risate.

Che riguardino il piccolo figlio Leone, una vera e propria innocente star del web, o le vicissitudine quotidiane al fianco del marito Fedez, c’è sempre un particolare o un evento che scombina i piani della coppia, più che mai divertita a prescindere da ciò che può loro accadere. Ultima appuntata nel bollettino di “guerra”, un guasto improvviso della magnifica barca sulla quale la Ferragni si stava godendo il relax con amici al largo della Sardegna.

Un rocambolesco ritorno in stile “Titanic“

“La nostra barca si è rotta quindi stiamo cercando di tornare ad Olbia col motoscafo, speriamo bene“, racconta Chiara Ferragni su Instagram con il sorriso di chi anche di un piccolo e spiacevole imprevisto, ha voglia di scherzarci su.

A seguire, numerose le storie con cui ha documentato la traversata rocambolesca per ritornare a riva a bordo di un “gommone”. Quanto però ha scatenato i fan è stato un video a cura di Trash Italiano, una parodia divertentissima che mescolato le due storie: la disavventura della Ferragni e il più classico Titanic. Un remix da oltre 200mila like su Instagram.

Non manca l’ironia sull’assenza di Fedez, fortuita a posteriori: “E poi c’è Fedez che, avendo visto Titanic, aveva già capito l’andazzo ed è rimasto a casa con Leone“.

